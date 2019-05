Schetyna jednak pomaga powodzianom? Nowy materiał wyborczy Koalicji Europejskiej

W internecie pojawił się materiał wyborczy Koalicji Europejskiej, na którym lider PO Grzegorz Schetyna zapewnia o wsparciu swojego ugrupowania dla powodzian. Jeszcze dzień wcześniej nazywał działania rządzących w sprawie powodzi „politycznym kabaretem”.

Na materiale widać polityków opozycji oglądających dotknięte powodzią tereny. Przewodzący im Schetyna rozmawia z mieszkańcami, zapewniając ich o wsparciu.



– W lepszych kiedyś momentach się widzieliśmy. Ale jesteśmy, przyjechał pan Rafał. Chcemy tutaj porozmawiać o tym, jak będziemy mogli pomóc, uruchamiając relacje samorządowe – mówi Schetyna do burmistrza Kazimierzy Wielkiej.



– Jesteśmy tu z prezydentem Trzaskowskim, z prezydentem Wentą, by powiedzieć, że będziemy angażować się, że przygotowujemy akcję solidarnościową polskich samorządów, miast, województw – dodaje.



– Przyjechaliśmy tu, by zorientować się, jakie są ewentualne straty – stwierdza z kolei Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.



Pod koniec materiału ukazuje się informacja: „Materiał KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni”.

Burmistrz Kazimierzy Wielkiej do Schetyny: Jesteśmy zbudowani, od 30 lat jesteśmy samorządowcami, takie sytuacji wsparcie nie widzieliśmy.

Pokazane w spocie zachowanie Schetyny odbiega od słów, które wypowiadał jeszcze poprzedniego dnia.– Wszyscy teraz walczą z powodzią, kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy – mówił podczas czwartkowej konwencji w Chorzowie, nazywając działania rządzących w sprawie powodzi „politycznym kabaretem”.