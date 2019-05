Policjanci walczą o budowany most. Spychają na brzeg rzeki konary drzew

Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego walczą o budowany w Krakowie most. Bosakami lub dziobem łodzi spychają konary do brzegu, gdzie wydobywają je wraz ze strażakami. Większe konary pilotują, żeby nie zagrażały powstającej konstrukcji. – Policja i straż pożarna, które są w dyspozycji pana ministra, wykonały niesamowitą robotę w nocy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier odwiedził budowę nowego mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie, który jest pod szczególnym nadzorem straży pożarnej i policji w czasie przechodzenia fali kulminacyjnej przez miasto.



Jak poinformowała policja na Twitterze, funkcjonariusze Komisariatu Wodnego „walczą o budowany most”.



„Bosakami lub dziobem łodzi spychają konary do brzegu, gdzie wydobywają je wraz ze strażakami” – napisano. Podkreślono, że „większe konary pilotowane są pomiędzy przęsłami mostu kolejowego tak, by nie zagrażały powstającej konstrukcji”.



Szef rządu podziękował Joachimowi Brudzińskiemu za „zadysponowanie na most odpowiednich służb” oraz ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za „ostrzeżenie przed ryzykiem dotyczącym tych konstrukcji”.

(fot. malopolska.policja.gov.pl)

Szef MSWiA podkreślił, że funkcjonariusze komisariatu wodnego w nocy wykonali „ofiarną robotę”, zabezpieczając na prośbę służb inżynieryjnych i technicznych pracujących przy budowie mostu kolejowego, kłody drzew i konary dryfujące z nurtem rzeki.

– Funkcjonariusze z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia umocowali jedną z największych kłód, którą udało się zatrzymać na wysokości bulwaru (...). Funkcjonariusze krakowskiej policji, w tym wypadku posterunku policji wodnej, we współpracy z innymi służbami, jak zawsze stanęli na wysokości zadania – ocenił.



– Konsekwencje łatwo sobie wyobrazić, bo nie dalej jak w 2010 r. niezabezpieczony Poprad, brak koordynacji służb i zmieciony most kolejowy odciął możliwość połączenia Krynicy, Muszyny, Piwnicznej, Rytra z północną części województwa i resztą kraju – przypomniał Brudziński.



Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że „dziś są na pewno lepsze nastroje niż wczoraj”. – Jest bardzo dobrze, woda jest poniżej posadowionych rusztowań podtrzymujących konstrukcję budowanego mostu kolejowego. Jeżeli ta fala byłaby zdecydowanie wyższa, a z drugiej strony konary i kłody drzew bez jakiejkolwiek kontroli by płynęły w stronę tego mostu, byłoby zdecydowanie niebezpiecznie, byłoby wręcz tragicznie – ocenił.





W tym miesiącu kończą się zasadnicze prace przy pierwszym z trzech nowych mostów kolejowych nad Wisłą w Krakowie na modernizowanej linii E30. Według zapowiedzi PKP PLK pociągi pojadą nim jesienią; wtedy nastąpi rozbiórka starego mostu i budowa w jego miejscu dwóch pozostałych. (fot. malopolska.policja.gov.pl)