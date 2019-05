Plakaty Morriseya usunięte z komunikacji miejskiej. „Jego poglądy obrażają wielu ludzi”

Plakaty reklamujące nowy album Morrisseya, brytyjskiego wokalisty i tekściarza, zostały usunięte z sieci komunikacji publicznej w Liverpoolu. Skargę na reklamę wydanej dziś płyty „California Son” złożył jeden z mieszkańców, uznając, że plakaty były obraźliwe. W ostatnim czasie Morrissey był krytykowany za poparcie, którego udzielił skrajnie prawicowej, antyislamskiej partii For Britain.

Jack Dotchin, mieszkaniec Toxteth, stwierdził w rozmowie z portalem „Liverpool Echo”, że opinie Morrisseya „obrażają jego i wielu innych ludzi”, a także nazwał go pseudo rasistą. „To dziwne, że Merseyrail, będąc publiczną siecią komunikacji, reklamuje kogoś i jego poglądy” – cytuje wypowiedź Dotchina „The Guardian”.



W odpowiedzi na jego skargę Merseyrail zdecydowało się usunąć plakaty z miejsc publicznych. W wydanym oświadczeniu operator miejskiej komunikacji opisuje, że zamierza podjąć współpracę z zewnętrznym kontrolerem treści, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości.



Morrisey wcześniej wypowiadał się także m.in. przeciwko produkcji mięsa halal i koszernego, czy imigracji do Wielkiej Brytanii, a Chińczyków opisał kiedyś jako „podgatunek”.



W tym tygodniu bojkot nowego albumy tego artysty zapowiedział także najstarszy sklep muzyczny Spillers Records w Cardiff, który zakazał sprzedaży albumów Morrisseya w swoim lokalu.

