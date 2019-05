Rekordowy spadek liczby Polaków w Wielkiej Brytanii

Liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii spadła w ciągu roku o 116 tys. do 905 tys. osób. To pierwsze wyraźne przełamanie trendu zwyżkowego trwającego od wejścia Polski do Unii Europejskiej, które jest związane z niepewnością towarzyszącą brexitowi.

Według szacunków brytyjskiego urzędu statystycznego ONS, na koniec 2018 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 832 tys. osób urodzonych w Polsce i 905 tys. mających polskie obywatelstwo.



Rok wcześniej, na koniec 2017 r., te liczby wynosiły odpowiednio: 922 tys. (o 90 tys. więcej) i 1,021 mln (o 116 tys. więcej).



Sygnałem zapowiadającym odwrócenie dotychczasowych trendów migracyjnych były opublikowane w listopadzie ubiegłego roku dane za okres od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r., kiedy ONS szacowało, że na terenie Wielkiej Brytanii mieszkało 985 tys. Polaków – pierwszy raz poniżej miliona osób od końca 2016 r.



Eksperci oceniają, że spadek liczby Polaków jest głównie związany z niepewnością towarzyszącą przeciągającemu się procesowi wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Część analityków wskazywała także na wysokie tempo rozwoju polskiej gospodarki i niskie bezrobocie w Polsce.

W połowie maja br. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowało w Londynie targi pracy mające zachęcić do powrotów do Polski i podjęcia pracy w czołowych firmach na terenie kraju.

– Biorąc pod uwagę to, jak dobrze radzi sobie polska gospodarka i rynek pracy, to z pewnością istnieją silne argumenty za powrotami do Polski – stwierdził Gerwyn Davies z Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), brytyjskiej organizacji zajmującej się zarządzaniem kadr.



Podkreślił jednak, że w Wielkiej Brytanii wciąż otrzymuje się znacznie wyższe wynagrodzenie.



– Co jest szczególnie interesujące, to fakt, że to jest prawdą we wszystkich grupach kwalifikacji zawodowych. Łatwo zobaczyć, jak dobrze płatne są niektóre stanowiska, wynagrodzenie na nich nie ma sobie równych gdziekolwiek w Europie, nie tylko w Polsce – tłumaczył.



Zaznaczył też, że Wielka Brytania jest szczególnie atrakcyjna dla młodszych osób. Mają oni „wiele argumentów za pozostaniem tutaj, przynajmniej w średniej perspektywie czasowej i do rozwagi na dłuższą metę”.