Sanepid ostrzega: żywność w czasie powodzi może ulec zepsuciu, może być szkodliwa

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie; taka żywność może być szkodliwa dla zdrowia – ostrzega GIS.

Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że zepsute, zanieczyszczone, spleśniałe jedzenie może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.



Sanepid zaleca, by w przypadku powodzi, wyrzucić całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, a do celów spożywczych używać tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi do wody pitnej.



GIS zaleca też, by nie jeść produktów, które ze względu na dłuższe przerwy w dostawie prądu nie były przechowywane w warunkach chłodniczych. – Zwróć uwagę, aby nie pomylić z żywnością, produktów, które są w opakowaniach pozbawionych etykiet i mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne czy zaprawione zboża siewne – radzi Inspektorat.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Sanepid przypomina też, by nie jeść żywności, która jest w puszkach o wydętych wieczkach, a także, by nie spożywać artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia. Aby chronić posiadaną żywność przed zepsuciem i zniszczeniem, należy m.in. przechowywać ją w szczelnych opakowaniach; przykrytą; w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy czy nawozy mineralne.– Składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu; nie przechowuj żywności, nawet tymczasowo w miejscach brudnych - w chlewach, oborach czy, kurnikach; chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami; zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci) – zaleca GIS.Inspektorat przypomina, że w przypadku wystąpienia biegunki, podwyższonej temperatury, bólów brzucha i innych objawów zatrucia pokarmowego, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.