Francuska himalaistka Revol w dwa dni zdobyła Mount Everest i Lhotse

Himalaistka Elisabeth Revol w ciągu dwóch dni zdobyła Mount Everest i Lhotse – poinformował organizator wyprawy Rishi Ram Bhandari. Francuzka w styczniu ubiegłego roku została uratowana na zboczach Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) przez polską wyprawę na K2.

– Elisabeth wspięła się na Everest w czwartek, a dzisiejszego ranka stanęła na szczycie Lhotse – relacjonował w rozmowie z agencją AFP Bhandari.



Szczyty te sąsiadują ze sobą.



Jak dodał, Revol miała w planach dokonać tego bez użycia tlenu. Nie jest on jednak pewny, czy ze względu na dużą liczbę wspinaczy w okolicach Mount Everestu i tworzące się z tego powodu kolejki udało jej się zrealizować ten zamiar.



39-letnia Francuzka ma wrócić do bazy pod Everestem w sobotę. Towarzyszy jej co najmniej dwóch szerpów.

źródło: pap

O Revol zrobiło się głośno za sprawą akcji ratunkowej z ubiegłego roku. Była wówczas partnerką wspinaczkową Tomasza Mackiewicza. W stanie skrajnego wyczerpania została uratowana przez uczestników polskiej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt K2. Mackiewicza nie udało się uratować, pozostał na zboczach Nanga Parbat.