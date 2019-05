Schetyna i Trzaskowski nagrali spot wyborczy na terenach powodziowych [WIDEO]

Obecność polityków Prawa i Sprawiedliwości na terenach powodziowych to „polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo” – mówił lider PO. Dziś ten sam Grzegorz Schetyna oraz Rafał Trzaskowski nagrali spot wyborczy z deklaracją poparcia dla kandydatki do Parlamentu Europejskiego z podkarpackiej listy Koalicji Europejskiej, Joanny Frydrych.

– To są ważne wybory, ważna jest reprezentacja Podkarpacia, Polski w Parlamencie Europejskim, Joannę znam od lat, jest świetną parlamentarzystką – mówi na filmiku nagranym na terenach powodziowych Grzegorz Schetyna.



Podobny spot na tle zalanych terenów na południu Polski nagrał Rafał Trzaskowski. – Takich ludzi potrzebujemy w Europie – zachwala kandydaturę Joanny Frydrych prezydent Warszawy.



Na wczorajszej konwencji w Chorzowie przewodniczący PO nazwał działania rządzących w sprawie powodzi „politycznym kabaretem”. – Wszyscy teraz walczą z powodzią, kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy – mówił Grzegorz Schetyna.

Jesteśmy z mieszkańcami miejsc dotkniętych powodzią. Samorządy, które zmagają się z jej skutkami mogą liczyć na nasze pełne wsparcie i solidarność. Tak jak po nawałnicach nie zostawimy nikogo bez pomocy. #KoalicjaEuropejska #WielkiWybór pic.twitter.com/PtmFKKptfi — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) May 24, 2019

Gdyby takie zdjęcie wrzuciłby ktoś z PiS to mielibyśmy tryliard tweetów, dziesiątki konferencji prasowych opozycji i rozgrzane paski TVN. pic.twitter.com/SFxG67eEKR — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) May 24, 2019

Do tych słów w programie „Gość Wiadomości” TVP odniosła się Beata Szydło. – Panie Schetyna, to nie jest kabaret, to jest alert przeciwpowodziowy. Tu ludzie walczą o życie, o dorobek swojego życia, o to wszystko, co swoją pracą osiągnęli. Więc jeżeli pan chce wprowadzać w tak trudnym momencie, w dramatycznych chwilach politykę, to niech się pan opamięta – powiedziała wicepremier.To nie pierwsza taka sytuacja z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej. Poprzednia prezydent Warszawy, wiceprzewodnicząca tej partii w 2010 r. wystąpiła w specjalnej sesji zdjęciowej dla magazynu „Viva”… na wałach przeciwpowodziowych. Hanna Gronkiewicz-Waltz pozowała na tle pracujących strażaków umalowana, w eleganckim płaszczu.