Kaczyński: Z ust Schetyny powinno paść słowo „przepraszam”

– Jestem głęboko przekonany, że z ust Schetyny powinno paść słowo „przepraszam”. To, co powiedział wyrażało nie tyle stosunek do PiS, co stosunek do społeczeństwa, stosunek do ludzi znajdujących się w stanie zagrożenia – powiedział Jarosław Kaczyński w trakcie piątkowej konferencji prasowej. W związku z powodzią Prawo i Sprawiedliwość odwołało zaplanowaną na dziś w jednej z mazowieckich gmin konwencję wyborczą.

– Uważamy, że w takiej sytuacji konwencja byłaby niestosowna – powiedział Jarosław Kaczyński. Jak dodał, władze z premierem na czele kierują obecnie akcją, zmierzającą do ograniczenia strat związanych z powodzią, „co jest dziś najważniejsze”.



Jego zdaniem, zachowanie Schetyny „to wyraz radykalnego braku solidarności, braku empatii, a nawet można powiedzieć czegoś więcej”.

