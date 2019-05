Nie czekali na zgłoszenia, ale sami dzwonili do poszkodowanych, by wypłacić odszkodowania

– Wszystkie szkody w gminie Wojciechów związane z trąbą powietrzną zostały zlikwidowane – powiedział prezes Grupy PZU Paweł Surówka. Dodał, że uruchomiona przez firmę nadzwyczajna procedura likwidacji szkód będzie podtrzymana w związku z groźbą powodzi na południu kraju.

– Wszystkie szkody, które zgłoszone zostały w ramach trąby powietrznej w gminie Wojciechów, zostały przez nas zlikwidowane – powiedział prezes Grupy PZU. Wyjaśnił, że ze wszystkimi osobami, które zgłosiły się do PZU zostały przeprowadzone rozmowy. – Środki zostały już przelane na konta naszych klientów – dodał Surówka.



Zaznaczył, że ubezpieczyciel nie czekał, aż klienci będą się do niego zgłaszać, ale działał „pro aktywnie” – dzwoniono do wszystkich osób, o których PZU wie, że są ubezpieczone i mogą być potencjalnie dotknięte przez zjawiska pogodowe.



Dodał, że po raz pierwszy w PZU, a także po raz pierwszy na polskim rynku uruchomiono nadzwyczajną procedurę likwidacji szkód – w ciągu jednej doby od ich zgłoszenia. – Ta obietnica została dotrzymana – podkreślił. Surówka zapewnił też, że ten szczególny tryb zostanie podtrzymany w związku z groźbą powodzi na południu kraju.



– Poszerzamy akcję jednodniowej likwidacji szkód na zjawiska związane z potencjalną powodzią na południu kraju. Wszystkie osoby, które będą w kolejnych dniach dotknięte przez potencjalne powodzie, mogą się zgłosić na nasz numer kontaktowy 801 102 102 i będą mogły liczyć na jednodniową likwidację szkód. W ciągu doby będziemy obsługiwali wszystkie szkody – mówił.



Podkreślił, że każda osoba z terenów dotkniętych przez żywioł, która zadzwoni i zgłosi szkodę, natychmiast dostanie wypłatę zaliczkową w wysokości 2 tys. zł, aby mogła podjąć kroki, „żeby zabezpieczyć ewentualnie obiekt, żeby też podjąć kroki prewencyjne (...), zminimalizować szkody”.



Surówka poinformował, że ostatniej doby odebrano na infolinii ponad 2 tys. zgłoszeń w związku z podtopieniami i deszczami. Zaznaczył też, że jeśli chodzi o zlikwidowane szkody w województwie lubelskim, to nie może podać całościowej kwoty wydanej na ten cel, ponieważ część wypłat obejmuje też zaliczki. Pieniądze otrzymało kilkudziesięciu ubezpieczonych. – Przelaliśmy kilkaset tysięcy złotych do klientów, którzy poprosili o szybką wypłatę – powiedział prezes PZU.

Roman Pałac, prezes PZU Życie oraz członek zarządu nadzorujący obszar likwidacji szkód, wyjaśnił, że w gminie Wojciechów każdy otrzymał kwotę, która pozwala usunąć uszkodzenia. Zapewnił, że firma jest też przygotowana do działania na południu kraju.



– Jesteśmy teraz w trybie tzw. procedury kryzysowej (...); ponad 100 osób jest w terenie i na bieżąco będzie pomagać naszym klientom oszacować szkody, przyjąć zgłoszenie. W ciągu 24 godzin wypłacimy odszkodowanie, które pozwoli zacząć usuwać skutki potencjalnych nawałnic. W terenie jest nasze mobilne biuro; wszyscy klienci, którzy będą w jego pobliżu, mogą się do niego udać – poinformował.



Dodał, że uruchomiono też tryb specjalny wypłaty zaliczek. – Jeżeli szkoda będzie na tyle duża, w ciągu 24 godzin przelejemy pierwszą kwotę, co najmniej 2 tys. zł – wyjaśnił.



Przedstawiciele PZU zapewnili, że ubezpieczyciel jest też gotowy do uruchomienia lokali zastępczych w sytuacji, gdyby była taka potrzeba. Poinformowali, że na specjalnej infolinii widać zwiększony ruch. W czwartek ponad 300 osób było zainteresowanych kontaktem dotyczącym zgłoszenia prośby o pomoc.

źródło: pap

Z przekazanych przez firmę danych wynika, że w maju tego roku jest więcej o około 600 zgłoszeń dotyczących szkód wywołanych deszczem nawalnym, niż w tym samym okresie zeszłego roku. Zdaniem przedstawicieli PZU to pokazuje pewien trend w ujęciu ogólnopolskim – oznacza, że w całym miesiącu zgłoszeń takich będzie kilkadziesiąt procent więcej, niż w maju zeszłego roku.– Jeżeli chodzi o skalę odszkodowań, nie jest to jeszcze dzisiaj ten moment, który ja bym nazwał nadzwyczajnym w kontekście – powiedzmy – naszych wyników kwartalnych – poinformował Surówka. Zapewnił przy tym, że PZU nie przestało sprzedawać polis. – Nie zmieniliśmy naszej polityki, jeżeli chodzi o ubezpieczenia – powiedział, zastrzegając, że nie można się ubezpieczyć na szkodę, która już wystąpiła.