Izraelscy naukowcy odtworzyli starożytne piwo dzięki drożdżom sprzed 5000 lat

Izraelskim naukowcom udało się odtworzyć starożytne piwo dzięki drożdżom sprzed 5000 lat – informuje strona internetowa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

W starożytności piwo było ważnym składnikiem codziennej diety. Dzięki procesowi warzenia nie zawierało szkodliwych bakterii, przypisywano mu właściwości lecznicze (na przykład w chorobach oczu i skóry), miało swoje miejsce w obrzędach religijnych. Piwo przechowywano w dzbanach, które często znajdowane są w nekropoliach.



Dr Ronen Hazan i dr Michael Klutstein, mikrobiolodzy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, badali kolonie drożdży, zachowane w nanoporach starożytnych naczyń. Materiału dostarczyli archeolodzy – dr Yitzhak Paz z Israel Antiquities Authority (IAI), prof. Aren Maeir z Bar Ilan University oraz profesorowie Yuval Gadot i Oded Lipschits z Tel Aviv University.



Odłamki ceramiki pochodziły z naczyń używanych jako dzbany na piwo i miód pitny w czasach panowania egipskiego faraona Narmera (około 3000 r. p.n.e.), aramejskiego króla Hazaela (800 r. p.n.e.) i proroka Nehemiasza (400 r. p.n.e.), który według Biblii rządził Judeą pod panowaniem perskim.

Z pomocą Tzemacha Aouizerata, studenta Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, udało się wyczyścić i zsekwencjonować pełny genom każdej próbki drożdży i przekazać je do analizy dr Amirowi Szitenbergowi z Centrum Nauki Dead Sea-Arava.

Szitenberg odkrył, że te 5000-letnie kultury drożdży są podobne do stosowanych w tradycyjnych afrykańskich napojach alkoholowych (jak etiopskie wino miodowe tedż) oraz współczesnych drożdży piwnych. W odtworzeniu starożytnego piwa pomógł lokalny izraelski ekspert Itai Gutman.



Próbki otrzymali dr Elyashiv Drori z Ariel University oraz certyfikowani degustatorzy z International Beer Judge Certification Program (BJCP).



Jak potwierdziły badania i degustacje, udało się wyprodukować piwo wysokiej jakości, zgodne ze współczesnymi normami bezpieczeństwa. – Mówimy tu o prawdziwym przełomie. Po raz pierwszy udało nam się wyprodukować pradawny alkohol z oryginalnych starożytnych drożdży. Nigdy wcześniej tego nie dokonano – powiedział dr Yitzchak Paz z Israel Antiquities Authority.



– Największym cudem jest to, że kolonie drożdży przetrwały w naczyniu przez tysiące lat, tylko czekając na wykopanie i hodowlę. Te starożytne drożdże pozwoliły nam stworzyć napój, który pozwala poczuć, jak smakowało starożytne filistyńskie i egipskie piwo. Tak przy okazji, piwo to nie jest złe. Poza osobliwością picia piwa z czasów faraona, badania te są niezwykle ważne dla dziedziny archeologii eksperymentalnej. dziedziny, która ma na celu odtworzenie przeszłości. Nasze prace oferują nowe narzędzia do badania starożytnych metod i pozwalają posmakować przeszłości – ocenił dr Ronen Hazan z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.