Schetyna na terenach powodziowych. Wczoraj nazywał to „kabaretem” [WIDEO]

– Wszyscy teraz walczą z powodzią, kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy – mówił podczas czwartkowej konwencji w Chorzowie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, nazywając działania rządzących w sprawie powodzi „politycznym kabaretem”. Dziś sam Schetyna opublikował na Twitterze zdjęcia, na których razem z prezydentem Warszawy przygląda się szkodom, jakie nawałnice spowodowały na południu Polski.

W środę na informację o zagrożeniu powodziami i podtopieniami w południowej Polsce zareagowali politycy PiS. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki odwołali swoją wizytę w Radomiu, Beata Szydło przerwała kampanię, Joachim Brudziński – urlop, a minister Jaki zadeklarował pomoc więźniów. W trakcie czwartkowej konwencji wyborczej Koalicji Europejskiej w Chorzowie Grzegorz Schetyna w ostrych słowach zaatakował rządzących, odnosząc się do działań podjętych w związku z powodzią.



- Mógłbym mówić godzinami, ale nie chcę już mówić o zwykłym nieudacznictwie, widać to w kwestiach dotyczących powodzi. W jaki niezdarny sposób są one rozstrzygane. Teraz okazało się, widzieliście to, teraz wszyscy walczą z powodzią. Kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie tym bardziej walczy, szczególnie, jeżeli jest w PiS, to jeszcze przebiera się. To po prostu jest polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo – stwierdził lider PO.



Do tych słów w programie „Gość Wiadomości” TVP odniosła się Beata Szydło. – Panie Schetyna, to nie jest kabaret, to jest alert przeciwpowodziowy. Tu ludzie walczą o życie, o dorobek swojego życia, o to wszystko, co swoją pracą osiągnęli. Więc jeżeli pan chce wprowadzać w tak trudnym momencie, w dramatycznych chwilach politykę, to niech się pan opamięta – powiedziała wicepremier.

Jesteśmy z mieszkańcami miejsc dotkniętych powodzią. Samorządy, które zmagają się z jej skutkami mogą liczyć na nasze pełne wsparcie i solidarność. Tak jak po nawałnicach nie zostawimy nikogo bez pomocy. #KoalicjaEuropejska #WielkiWybór pic.twitter.com/PtmFKKptfi — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) May 24, 2019

Po co w takim razie było się nabijać z premier Szydło "przerywającej kampanię" i biegającą bo wałach i posłance Kruk w szpilkach?

PS. Co robi Rafał Trzaskowski pod Krakowem, ktoś pokazuje mu, że "ta Wisła panie Rafale to płynie do Warszawy?" https://t.co/if7HuHVwj8 — Paweł Wroński (@PawelWronskigw) May 24, 2019

źródło: portal tvp.info

Dziś Grzegorz Schetyna najwidoczniej zmienił zdanie w sprawie obecności w miejscach dotkniętych powodzią i mimo iż nie ma wpływu na działania państwa w tej sytuacji, pojechał razem z Rafałem Trzaskowskim na południe Polski, a zdjęcia opublikował na swoim profilu na Twitterze: