Unia superpaństwem? Czego kandydat Koalicji Europejskiej nie chciał powiedzieć [OPINIA]

Czy przyszła Unia ma być superpaństwem, czy Europą ojczyzn? To było chyba podstawowe pytanie, z którym musieli sobie poradzić przedstawiciele komitetów wyborczych podczas czwartkowej „Debaty europejskiej” w TVP. Pięciu na sześciu odpowiedziało na nie, nie maskując przesadnie swoich prawdziwych poglądów. Wyjątek stanowił kandydat Koalicji Europejskiej.

Odpowiedź na zasadnicze pytanie o przyszły kształt Unii i suwerenność państw, które je tworzą powinna być przejrzysta. W końcu od tego zależy, kto będzie podejmował decyzje w kraju lub jakich decyzji nie będzie można samodzielnie podjąć.



Dotychczasowa eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska, reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość powiedziała jasno: PiS mówi zdecydowane „nie” dla federalizacji Unii Europejskiej.



Krzysztof Bosak z Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy przesądził sprawę mówiąc, że Unia trzeszczy w szwach i próby jej ratowania są fantastyką.



Krzysztof Śmiszek opowiedział się po jednej ze stron, deklarując, że jego ugrupowanie należy do fundamentalistów europejskich.



Z kolei Paweł Kukiz zakończył zdaniem nie pozostawiającym wątpliwości: „Unia rzymska oparta na tradycji” (miał chyba na myśli Traktaty Rzymskie, które formowały wspólnotę europejską z uznaniem szeroko rozumianej suwerenności państw członkowskich). Wcześniej sprzeciwiał się dworowi z „cesarzową Merkel i królem Macronem”.

Złudzeń nie pozostawił też Adrian Zandberg z Lewicy Razem, który zaczął swój minutowy wywód, dystansując się od „górnolotnych słów” jak suwerenność czy naród.



W ich przypadku właściwie wszystko jest jasne. Jedni są za utrzymaniem suwerenności Polski, inni zaś za oddaniem jej w zasadniczym stopniu w ręce Unii.



Serię odpowiedzi na to pytanie rozpoczął jednak przedstawiciel Koalicji Europejskiej. Jan Olbrycht pierwsze 25 sekund swojej minutowej odpowiedzi wykorzystał na wyjaśnienie, że jego ugrupowanie kieruje się tylko tym, co dla Polski najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze. Potem wskazał, że rozwiązaniem jest silna Unia z dużym budżetem i z większą możliwością działania, „bo przecież potrzebujemy pieniędzy z Unii”. Niby w tym momencie wszystko było jasne, ale potem pojawiła się konkluzja: - Koalicja Europejska uważa, że korzystniejszy dla Polski będzie model, w którym Unia będzie silna, co nie oznacza wcale modelu federalnego czy federacyjnego. Jesteśmy za silniejszą Unią... państw.



Pozornie mogłoby się wydawać, że przedstawiciel Koalicji idzie ścieżką wytyczoną przez przewodnika duchowego jego formacji, Lecha Wałęsę, a ten pozostawał wierny swojej zasadzie „jestem za, a nawet przeciw”.

Żeby jednak prawidłowo odczytać wypowiedź kandydata KE, trzeba się cofnąć o prawie osiem lat, tj. do listopada 2011 r. i słynnego przemówienia Radosława Sikorskiego w Berlinie. Wówczas szef polskiego MSZ, obecnie kandydat do PE z ramienia Koalicji, klarował, jak sobie wyobraża przyszłość Europy. Nie chciał on całkowitej utraty suwerenności. Niektóre prerogatywy jego zdaniem powinny pozostać w gestii państw, dlatego uspokajał zebranych: „Nasza jedność nie ucierpi na różnicach w godzinach pracy lub zapisach prawa rodzinnego”.



Jednak jednocześnie nie pozostawiał złudzeń, co do dziedzin kluczowych, w tym tej, którą sam reprezentował: „Mamy rzekomo wspólną politykę zagraniczną, lecz jest ona pozbawiona realnych instrumentów władzy i często osłabiana przez państwa członkowskie, które załatwiają własne interesy”. – Mógłbym jeszcze długo wymieniać – przekonywał. – Komisja Europejska powinna zostać wzmocniona. Jeżeli ma odgrywać rolę nadzorcy gospodarczego, to jej komisarze powinni być autentycznymi przywódcami z autorytetem, osobowością i co więcej – charyzmą, tak aby być prawdziwymi rzecznikami wspólnych europejskich interesów.



Jak Sikorski zamierzał wzmacniać struktury europejskie kosztem państw? Wyjaśniał to dość precyzyjnie. – To, co musimy uczynić, to nadać wyraz polityczny europejskiej opinii publicznej. Aby to urzeczywistnić, niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego mogliby być wybierani z ogólnoeuropejskiej listy kandydatów. Istnieje potrzeba zwiększenia „politische Bildung” (edukacji politycznej) obywateli i elit politycznych – mówił w Berlinie.

W końcu wskazał wiodącą siłę, która mogłaby do tego doprowadzić i zobowiązał ją do działania: „Mniej zaczynam się obawiać niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności. Niemcy stały się niezbędnym narodem Europy”.

Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego, pisał wówczas w „Gazecie Wyborczej”: „Przemówienie Radosława Sikorskiego w Berlinie było najważniejszym polskim głosem podczas sprawowania przez nasz kraj prezydencji w UE. Z pewnością było konsultowane z premierem Tuskiem, a zapewne także z prezydentem Komorowskim. Szkoda, że nie zostało wygłoszone wcześniej – wówczas nasza prezydencja zyskałaby na wyrazistości. Sikorski opowiedział się za federalizacją Europy, i to w sposób bardziej wyrazisty i zdecydowany niż inni europejscy politycy, którym przypisuje się podobne projekty”.



W czwartkowy wieczór Jan Olbrycht nie potrafił, a raczej nie chciał powiedzieć wprost o zamiarach Koalicji stworzenia z Unii Europejskiej superpaństwa ograniczającego do minimum suwerenność państw członkowskich.



Szkoda, lepszej okazji nie będzie. Choć sam przedstawiciel KE wiedział, co mówi i czego nie powiedzieć. Po co miał martwić wyborców, po co zmuszać ich do zastanawiania się i nie daj Boże wzbudzać wątpliwości. W przeciwieństwie do Krzysztofa Śmiszka z Wiosny, o którego względy Olbrycht zabiegał nawet podczas czwartkowej debaty, szukając koalicjanta w walce z PiS, sam reprezentant KE najwyraźniej nie uważa, że Polacy w 90 proc. to unijni fundamentaliści. Dlatego nie ryzykował z jasną deklaracją. I w tym przypadku miał rację.





Zdecydowana większość Polaków chce pozostać w Unii, ale też większość chce żyć w suwerennym państwie, działającym na równi z innymi państwami. Ciężko będzie uznać, że jesteśmy europejską wspólnotą, gdy jednemu przypisuje się rolę woźnicy, a drugiemu konia. Niby jeden i drugi podąża w tym samym kierunku. Niby u celu koń dostanie w nagrodę garść owsa. Jednak ciągle jeden z nich ma lejce w dłoniach, a drugi wędzidło w pysku.