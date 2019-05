Czarnecki: Rozważymy weto, jeśli unijny budżet nie będzie dla Polski pomyślny

– Rząd na pewno będzie rozważał użycie instrumentu weta, a więc zablokowania budżetu, jeśli ten budżet nie będzie dla Polski pomyślny – stwierdził w piątek w Radiu Plus kandydat do europarlamentu Ryszard Czarnecki. Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość deklaruje chęć współpracy z każdym środowiskiem politycznym i w Polsce, i poza Polską, tak, aby bronić interesów ekonomicznych naszego kraju, także w kontekście budżetu Unii Europejskiej.

Czarnecki dodał, że „jest przeciwnikiem używania weta co chwilę, ale w sprawach kluczowych uważa, że można tym postraszyć”. – Przypomnę głosowanie posłów PO, PSL i SLD, a więc (obecnej – przyp. red.) Koalicji Europejskiej, którzy w PE zagłosowali za tym, żeby kraje członkowskie UE nie dysponowały prawem weta – zaznaczył europoseł.



W ocenie Ryszarda Czarneckiego obecny budżet – za sprawą komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, reprezentującej rząd PO-PSL – jest fatalny.



Jak zapewnił, w negocjacjach z Komisją Europejską Prawo i Sprawiedliwość może „załatwić więcej niż 100 mld zł”, które obiecywał Grzegorz Schetyna w kampanii wyborczej. – Naprawimy to, co popsuła Platforma Obywatelska – dodał kandydat PiS.

