Brudziński: Sytuacja w Krakowie normalizuje się

Fala kulminacyjna w Krakowie na Wiśle za nami. Dzięki zaangażowaniu służb – straży pożarnej, policji, sytuacja w Krakowie normalizuje się – poinformował w piątek podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Krakowie minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

W Krakowie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z sytuacją pogodową w Małopolsce i w sąsiednich województwach. Uczestniczyli w nim: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wojewodowie.



– W sposób szczególny chciałbym podziękować małopolskiej, krakowskiej policji, szczególnie tym funkcjonariuszom, którzy w nocy pracowali na Wiśle, bezpośrednio na rzece. Dzięki spektakularnej akcji krakowskich policjantów te wczorajsze kursujące samopas tramwaje wodne, które stanowiły duże zagrożenie, szczególnie dla budowli pirotechnicznych, zostały opanowane. Tak samo, jeżeli chodzi o inne duże przedmioty, pnie drzew pływające po Wiśle – podkreślił Brudziński.



Szef MSWiA zaznaczył, że jak zawsze na wysokości zadania stanęła również straż pożarna – w różnych regionach, nie tylko w Krakowie, nie tylko w Małopolsce.

– Szczególnie po tej dzisiejszej nocy, jak zawsze, funkcjonariusze, ochotnicy straży pożarnych, we współpracy z wojskiem - stanęli na wysokości zadania – dodał.

Szef MSWiA oznajmił, że poszkodowani w wyniku podtopień mogą liczyć, że państwo będzie zwrócone do nich przodem, a nie tyłem.



Brudziński zaapelował do obecnych na spotkaniu wojewodów, by po przejściu fali kulminacyjnej, dokonali w swoich regionach kontroli wałów przeciwpowodziowych, tak aby możliwa była ich modernizacja na najbardziej newralgicznych odcinkach. Zapewnił też, że „natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia i oszacowaniu szkód” rozpocznie się wypłacanie środków MSWiA przeznaczonych na pomoc w takich sytuacjach.



Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że działania związane z sytuacją powodziową są swojego rodzaju sprawdzianem sprawności służb państwa polskiego, które wypadają na razie nieźle.



Premier dziękował służbom - policji, wojsku i straży pożarnej - za gotowość, koordynację, profesjonalną pracę i m.in. usuwanie „pływających przeszkód”. Według niego dzięki tej prewencji udało się uniknąć „wielu nieszczęść”.

Morawiecki podziękował również wicepremier Szydło oraz ministrom, ponieważ – jak zaznaczył – „ta koordynacja i bardzo szybkie działanie jest najbardziej potrzebne”.



Kierownik biura prognoz hydrologicznych IMGW Małgorzata Maczuga przekazała, że ośrodek niżowy już opuścił Polskę i przesunął się na wschód. Dodała, że Polska jest jeszcze na skraju niżu, ale od zachodu już rozbudowuje się klin wyżowy.



Prognoza pogody dla woj. małopolskiego (z ważnością od godz. 7.30 w piątek do godz. 7.30. w sobotę) jest taka sama jak przekazywana wieczorem. Lokalnie opady mają wynieść do 20 mm.



Na kolejną dobę (od godz. 7.30 w sobotę do godz. 7.30 w niedzielę) IMGW nie prognozuje opadów deszczu. – Może lokalnie pojawić się deszcz o słabym natężeniu, dosłownie 5-10 mm – przekazała Maczuga.