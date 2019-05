Legutko o słowach Schetyny: Nastawienie pełne pogardy dla ludzi, oburzające i żałosne

– Jest coś na rzeczy, że politycy tamtej strony w sytuacjach trudnych, a nawet tragicznych dla ludzi takich jak powódź wygłaszają pełne pogardy komentarze. To, co teraz powiedział Schetyna to dalszy ciąg tego nastawienia, które jest nastawieniem pełnym pogardy dla ludzi – powiedział w piątek w programie „Minęła 9” prof. Ryszard Legutko, europoseł PiS. W ten sposób odniósł się do słów Grzegorza Schetyny, który działania rządu w sprawie powodzi nazwał „politycznym kabaretem”.

Słowa lidera KE padły podczas konwencji w Chorzowie. Grzegorz Schetyna powiedział m.in., że problemy związane z powodzią są „niezdarnie” rozwiązywane. – Wszyscy teraz walczą z powodzią, kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy – powiedział Grzegorz Schetyna, nawiązując do kampanii wyborczej. – Szczególnie, jeśli jest w PiS, przebiera się i widać, że to jest polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo – dodał.



Prof. Legutko przypomniał, że nie jest to pierwsza tego rodzaju bulwersująca wypowiedź po stronie opozycji. – Jest coś na rzeczy, że politycy tamtej strony w sytuacjach trudnych, a nawet tragicznych dla ludzi takich jak powódź wygłaszają pełne pogardy komentarze. Pan prezydent Komorowski w czasie poprzedniej powodzi mówił coś o wodzie, która się zbiera i później spływa do Bałtyku. A były premier Cimoszewicz kazał powodzianom się ubezpieczyć. Więc to, co teraz powiedział Schetyna to dalszy ciąg tego nastawienia, które rzeczywiście jest, jak prezes Kaczyński powiedział, nastawieniem pełnym pogardy dla ludzi – stwierdził prof. Legutko.



Dodał, że państwo działa bardzo dobrze. – Powiedziałbym perfekcyjnie – ocenił. Słowa Schetyny nazwał oburzającymi i żałosnymi.

