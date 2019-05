Bielan o Fort Trump: To kamień milowy w negocjacjach ze stroną amerykańską

– To kamień milowy w naszych negocjacjach ze stroną amerykańską – powiedział w piątek w programie „Kwadrans polityczny” w TVP1 wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dodał, że to może oznaczać, że do końca września będziemy mieć decyzję w sprawie zwiększonej, trwałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Jak podkreślił, to całkowicie zmieni układ geopolityczny w naszym regionie.

W „Kwadransie politycznym” była mowa o dobrych wieściach zza oceanu, gdzie amerykańska senacka komisja spraw sił zbrojnych przyjęła budżet na 2020 r. Jest w nim mowa o zwiększeniu i stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Bielan podkreślił, że Polska jest wymieniona z nazwy, a słowo „rotacyjna” zmienione jest w „obecność trwałą”.



Bielan zwrócił uwagę na częste kontakty i spotkania prezydenta Dudy z prezydentem USA. Wskazał, że polski prezydent będzie wizytował Biały Dom we wrześniu, raptem po 10-miesięcznej przerwie. – To się nie zdarza w relacjach Ameryki z jakimkolwiek innym krajem, żeby tak często jakiś przywódca gościł w Białym Domu. Jednocześnie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że prezydent Trump będzie po raz drugi w swojej kadencji w Polsce 1 września – zauważył wicemarszałek Senatu.

