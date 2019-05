Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej walczą z żywiołem

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają mieszkańców terenów dotkniętych skutkami wtorkowej trąby powietrznej na Lubelszczyźnie oraz podtopień na Podkarpaciu, Śląsku oraz w Małopolsce. W czwartek w działaniach zaangażowanych było blisko pół tysiąca żołnierzy WOT.

W odpowiedzi na alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o intensywnych opadach deszczu i burz w południowo-wschodniej Polsce dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podjął w środę decyzję o podniesieniu gotowości Zespołów Oceny Wsparcia brygad OT na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Wieczorem pierwsi żołnierze przystąpili do realizacji zadań na podtopionych terenach.



Siły WOT są rotowane, aby zapewniać całodobową zdolność do działania. Dla żołnierzy WOT w całym kraju podniesiony został stan gotowości z możliwością alarmowego powołania do służby w ciągu 12 godzin.



W województwie lubelskim siły główne zakończyły realizację zadań. W ich miejsce wszedł Zespół Wsparcia Odbudowy (ZWO), którego zadaniem jest ocena potrzeb w zakresie kontynuacji wsparcia i pomoc w przywróceniu stanu pierwotnego. Było to pierwsze uruchomienie ZWO w historii WOT.



Obecna sytuacja jest dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pierwszym, tak poważnym sprawdzeniem umiejętności.

(fot. WOT)