MSZ: Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. ACTA2

Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. dyrektywy o prawach autorskich – poinformowała w piątek rzeczniczka MSZ Ewa Suwara.

Złożenie w piątek przez polski rząd skargi do TSUE w sprawie dyrektywy o prawach autorskich, zapowiedział w czwartek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.



– Jutro rząd polski złoży skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ACTA2. Uważamy, że niektóre artykuły, zwłaszcza obecny 17, dawny 13, czyli popularnie mówiąc, związany z filtrowaniem treści, to jest artykuł, który zagraża wolności w internecie i jest sprzeczny z podstawowymi wartościami UE, dotyczącymi wolności słowa, idei, kreowania nowych treści – poinformował wicepremier.



Unijna dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Państwa UE mają dwa lata na wdrożenie przepisów. Nowe przepisy wzbudzają emocje w niektórych państwach UE, m.in. w Polsce, gdzie określane są mianem ACTA2. Przeciwnicy tych regulacji mają wątpliwości, czy przepisy nie będą ograniczały wolności słowa w internecie. Nie poparły ich: Polska, Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg.

