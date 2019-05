Bielan o Adamowicz w Marszu Równości: Tą sprawą powinna zająć się PKW

– Jeśli Magdalena Adamowicz nie pełni żadnej funkcji, a jest kandydatką w wyborach do Parlamentu Europejskiego i mamy ciszę wyborczą, to moim zdaniem może to być uznane za element agitacji wyborczej. Sprawą powinna zająć się Państwowa Komisja Wyborcza – powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan, pytany o udział Magdaleny Adamowicz w sobotnim Marszu Równości.

W sobotę ulicami Gdańska ma przejść Marsz Równości. Udział w nim zapowiedziała prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz oraz Magdalena Adamowicz.



Bielan uważa, że gdyby Adamowicz pełniła jakąś funkcję mogłaby występować w takich imprezach. – Natomiast jeśli nie pełni takiej funkcji, a jest kandydatką w wyborach do PE i mamy ciszę wyborczą to moim zdaniem może to być uznane za element agitacji wyborczej. Tą sprawą powinna zająć Państwowa Komisja Wyborcza – ocenił wicemarszałek Senatu.



Bielan był także pytany o dobre wyniki wyborcze partii Fransa Timmermansa, która cieszy się – według badań exit poll – 18-procentowym poparciem.



– Ewidentnie Timmermansowi i jego partii pomogło jego kandydowanie na szefa Komisji Europejskiej – ocenił. I zauważył, że nominację uzyskał między innymi atakując Polskę i Węgry. – Od wielu lat powtarzaliśmy, że Timmermans chce na atakach na nasz kraj wyrobić sobie pozycje polityczną – stwierdził gość TVP1.

