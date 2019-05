Kaczyński: Pleszew symbolizuje oszustwo wyborcze oferowane przez PO

Wypowiedź Rafała Grupińskiego (PO) o tym, że Platforma Obywatelska nie mówi nic w kampanii o legalizacji związków partnerskich, bo wyrzucono by ją z Pleszewa spowodowała, że Pleszew symbolizuje oszustwo wyborcze oferowane przez PO – ocenił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W porannym wywiadzie dla radiowych „Sygnałów Dnia” Kaczyński powiedział, że „gdyby Platforma Obywatelska mówiła wszystko, co chce zrobić w Polsce tak zupełnie szczerze, to w bardzo wielu innych miejscach byłaby przepędzona, nie wyłączając z tego wcale wielkich miast”.



W jego ocenie Pleszew bez swojej winy po wypowiedzi Grupińskiego stał się symbolem prowincji, ale stał się też „symbolem polityki rozumianej jako jedna wielka manipulacja, albo po prostu – mówiąc prościej – jako jedno wielkie oszustwo”.



– Jedno wielkie oszustwo, polegające na tym, że się nie mówi obywatelom o co naprawdę chodzi, do czego się naprawdę dąży, a wtedy – przy takiej polityce – demokracja traci sens. Gdyby wszystkie formacje robiły to samo, to w gruncie rzeczy akt wyborczy nic by nie znaczył – tłumaczył szef PiS.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Byłby tylko takim formalnym aktem ludzi, którzy się zgadzają się, żeby ich oszukiwać. Mam nadzieję, że Polacy się na to jednak nie będą chcieli zgadać, a nasza formacja pokazała, że można zapowiadać, że się coś robi i następnie to robić – mówił w wywiadzie radiowym.– My wszystkie nasze zapowiedzi albo wykonaliśmy w pełni, albo idziemy ku ich wykonaniu – dodał.