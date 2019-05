Kaczyński: Pozostanie PiS u władzy gwarancją, że Polska nie będzie płacić za niemieckie zbrodnie

– Pozostanie u władzy przez Prawo i Sprawiedliwość jest gwarancją, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie wojenne – podkreślił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. To na pewno nie jest dobre wydarzenie dla Polski, chociaż w sensie prawnym ono żadnych obowiązków dla Polski nie tworzy – powiedział Kaczyński o ustawie 447, zobowiązującej rząd USA do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach, w tym w Polsce.

Prezes PiS stwierdził, że ustawa 447 jest problemem tylko w wymiarze politycznym.



– To na pewno nie jest dobre wydarzenie dla Polski, chociaż w sensie prawnym ono żadnych obowiązków dla Polski nie tworzy. W sensie prawnym rzecz jest całkowicie rozwiązana, mowa o porozumieniu z 1960 r., jeśli dobrze pamiętam. Natomiast tworzy to pewien problem polityczny i mogę powiedzieć jedno. Jest jedna prawdziwa gwarancja, że my nie będziemy płacić za niemieckie zbrodnie, bo w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. Tą gwarancją jest władza PiS, innej gwarancji tak naprawdę nie ma – powiedział w radiowej Jedynce Jarosław Kaczyński.



Prezes PiS odniósł się również do znaczenia, jakie mogą mieć wybory do PE dla stosunku sił w UE.



– Tak zwani chadecy – bo tutaj trzeba użyć takiego określenia – i socjaliści zawarli sojusz i decydowali o wszystkim. Teraz może być inaczej – uważa Kaczyński. Jego zdaniem niektóre znaczące formacje tworzące w europarlamencie Europejską Partię Ludową biorą pod uwagę inną konstrukcję – porozumienie z umiarkowanymi konserwatystami, czyli Sojuszem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do którego należy Prawo i Sprawiedliwość.



Kaczyński mówił, że zmiana układu sił miałaby też wpływ na Polskę. Jego zdaniem oznaczałaby zmianę traktowania naszego kraju w Europie. – Do tej pory było albo pełne podporządkowanie w typie Donald Tusk i koledzy, albo też razy, które nieustannie otrzymywaliśmy – bez znaczących skutków, ale nieprzyjemne – uważa prezes PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego nie ma najmniejszych powodów, by wprowadzać w Polsce euro. Prezes PiS podkreślił, że Polska rozwija się szybciej niż strefa, w której obowiązuje wspólna waluta.– Liczby nie kłamią, rozwijamy się w tej chwili w tempie około 5 proc. rocznie, strefa euro – w tempie 1,1 proc. To jest strefa zastoju – mówił Kaczyński. Dodał, że kraje słabsze gospodarczo z południa Europy zapłaciły wysoką cenę za wejście do strefy euro. – Jest cała biblioteka książek, które mówią, jak powinna wyglądać strefa, w której obowiązuje jedna waluta. Unia Europejska tych warunków wyraźnie nie spełnia – uważa lider PiS.

Kaczyński dodał, że na wspólnej walucie zyskało niewiele krajów. Jego zdaniem, rozszerzenie strefy euro było pomysłem gospodarczym, którego efekty gospodarcze były i są – chociaż nie pod każdym względem – bardzo dobre dla Niemiec. – Gdyby w Niemczech nadal funkcjonowała marka, ten kraj rozwijałby się jeszcze wolniej, gdyż utrudniony byłby eksport – powiedział.



Kaczyński stwierdził, że na wspólnej europejskiej walucie skorzystała też Holandia i w jakimś stopniu Austria. – Wszyscy inni na tym stracili – zauważył.



Zdaniem prezesa PiS dojście do władzy opozycji skutkowałoby załamaniem się programów społecznych wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak mówił, jeśli władzę uzyskałaby opozycja, cofnięcie programów uważa za „w najwyższym stopniu prawdopodobne”.



– To jest kwestia ich rzeczywistych poglądów i poglądów ich bliskiego zaplecza, ich różnego rodzaju uwikłań – mówił lider partii rządzącej. Jego zdaniem to też kwestia umiejętności, ponieważ – jak powiedział Kaczyński – by prowadzić taką politykę, jaką prowadzi PiS, trzeba umieć zapanować nad finansami publicznymi i prowadzić politykę gospodarczą, która „sprzyja stosunkowo szybkiemu – a biorąc pod uwagę dzisiejszy świat, nawet bardzo szybkiemu rozwojowi gospodarczemu”.

Prezes partii rządzącej uważa, że opozycja nie ma takich umiejętności.



Kaczyński został zapytany również o wypowiedź przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny, który stwierdził, że to, co PiS robi w sprawie powodzi to „polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo”. Lider PiS ocenił, że wyśmiewanie się przez Schetynę z tego, że „osoby pełniące kierownicze funkcje publiczne się w to angażują (...) jest po prostu skandalem i pokazaniem tego, jaki jest sposób myślenia, jaki jest stosunek do społeczeństwa, do ludzkich interesów, do ludzkiego życia (...) Platformy Obywatelskiej”.



– Wydaje mi się, że pan Schetyna jakoś wyraża szerszy pogląd swojej partii, chociaż być może i tam są ludzie, którzy nie są tak oderwani od społeczeństwa i tak bardzo zwykłymi ludźmi nie pogardzają, bo to jest też wyraz takiej bardzo głębokiej pogardy – oświadczył Kaczyński.



Prezesa PiS zapytano również, czy jego partia po wyborach parlamentarnych może wejść w koalicję z Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy.



– Nie ma o czym mówić. To jest formacja, łagodnie mówiąc, prorosyjska, a my jesteśmy formacją prozachodnią – podkreślił. Dopytywany, czy definitywnie wyklucza taką możliwość, odparł: „Tak, oczywiście”.