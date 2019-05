Audi w stawie. W strugach deszczu kobieta straciła panowanie nad pojazdem

Podróż w strugach deszczu, po dachowaniu auta, zakończyła się w stawie. Kobieta siedząca za kierownicą nie była w stanie samodzielni wydostać się z pułapki. Tym razem pomoc przyszła na czas. – Auto w stawie zauważył policjant po służbie, który jechał z dzieckiem do lekarza – wyjaśnił portalowi tvp.info mł. insp. Sebastian Gleń z KWP w Krakowie.

Do wypadku doszło w Ołpinach w Małopolsce. Audi leżące na dachu w przydrożnym stawie zauważył policjant z Tarnowa jadący z rodziną do lekarza. Razem z nim zatrzymał się inny kierowca. Obaj weszli do wody, aby sprawdzić czy w środku nie ma kierowcy. Przyciągnęli samochód bliżej brzegu, a wewnątrz znaleźli przerażoną kobietę, która nie była w stanie sama wydostać się z potrzasku.



Okazało się, że kobieta jadąc w strugach deszczu straciła panowanie nad autem. Audi dachowało i wpadło do stawu. Tym razem pomoc przyszła na czas.



Policjanci podkreślają, że intensywne opady komplikują sytuację na drodze. Mokra lub wręcz zalana jezdnia wydłuża czas hamowania i sprzyja wypadkom.

#wieszwiecej Polub nas