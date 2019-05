Diabeł się w ornat ubrał. Putin idolem skrajnej prawicy [OPINIA]

Niegdyś był Komintern, dziś jest Putintern. Niegdyś Moskwa wspierała komunistów, lewaków i pacyfistów, dziś wspiera nacjonalistów i populistów. Niegdyś gospodarz Kremla stał na czele światowej rewolucji, dziś stroi się w szaty obrońcy chrześcijaństwa. Rosja założyła kolejną maskę, żeby skutecznie realizować politykę niszczenia Zachodu. Forma się zmienia, treść pozostaje ta sama.

W czasach zimnej wojny Związek Sowiecki popierał ruchy lewicowe i pacyfistyczne – to one miały rozsadzać Zachód od środka. Dziś, gdy Zachód skręcił w lewo, Kreml popiera w większym stopniu skrajną prawicę i środowiska konserwatywne. Oczywiście nie znaczy to, że skończył się romans Moskwy ze skrajną lewicą zachodnią. Jednak groźniejsze jest zainfekowanie słabością do Kremla środowisk uważających się za część prawicy.



Apokalipsa według Putina



Władimir Putin zawsze instrumentalnie wykorzystywał religię. Uczynił Cerkiew prawosławną jednym z filarów swego reżimu. Jak to robili niegdyś carowie. Chodzi do świątyni i deklaruje wiarę, bo bardzo długo było to dla niego korzystne. Nie ma jednak wątpliwości, że jeśli będzie tego wymagał jego polityczny interes, poświęci Cerkiew. Niedawne wydarzenia w Jekaterynburgu, gdzie większość mieszkańców zablokowała budowę świątyni, a przez szereg dni dochodziło nawet do starć demonstrantów z policją, pokazały, że sojusz z prawosławiem zaczyna być dla Putina balastem. Dla utrzymania władzy bez wahania go skreśli. Jeśli będzie trzeba, z konserwatysty i chrześcijanina zmieni się w lewicowca i ateistę. Putina uformowało bowiem KGB. Rzekome nawrócenie to tylko kolejna „maskirowka” weterana instytucji, która z kłamstwa i dezinformacji uczyniła cnotę.



Póki co, sojusz z Cerkwią na krajowym podwórku bardzo pomaga Putinowi przedstawiać Rosję – a jej fani na Zachodzie taki wizerunek starają się rozpowszechniać – jako kraj konserwatywny, walczący z niżem demograficznym, wspierający rodzinę i posiadanie wielu dzieci. Sprzeciwiający się ideologii gender, związkom homoseksualnym i różnym dewiacjom. Z zachwytem co niektórzy zachodni skrajni prawicowcy przyjmują doniesienia z Rosji o prześladowaniach gejów. Z nie mniejszym przyjmowali w 2013 r. informację, że Putin podpisał ustawę, która przewiduje karę nawet roku więzienia za „napastliwe” zachowania mające miejsce przed miejscami kultu. Za obrażanie uczuć religijnych wewnątrz miejsc i obiektów kultu można dostać już 3 lata więzienia.



Obecny reżim polityczny w Rosji, łączący autorytarne rządy absolutnego przywódcy, agresywną politykę zewnętrzną, ograniczenia swobód obywatelskich i wolności słowa, kontrolę państwa nad strategicznymi gałęziami gospodarki itd. jest dla europejskiej skrajnej prawicy pociągającym modelem państwa. Władimir Putin pokazuje jak skutecznie wprowadzać w życie „suwerenną demokrację”, która z demokracją zachodnią wiele wspólnego nie ma, ale umożliwia osiągnięcie pełni władzy bez uciekania się do otwartej dyktatury czy systemu monopartyjnego.

Entuzjaści reżimu Putina w Europie przekonują, że to Rosja może być receptą na zachodni deficyt wartości rodzinnych i chrześcijańskich. Stabilna i dająca poczucie bezpieczeństwa, broniąca cywilizacji zachodniej. Z Putina robi się wręcz współczesnego krzyżowca, ostatnią nadzieję chrześcijańskich konserwatystów w Europie. W czasach zimnej wojny Moskwa atakowała demokrację zachodnią i liberalizm z pozycji marksistowskich. Dziś robi to z pozycji konserwatywnych i chrześcijańskich.



Rosyjska propaganda, coraz bardziej rozpowszechniona na Zachodzie dzięki takim mediom, jak Sputnik i RT, straszy katastrofą i upadkiem cywilizacji. Wystarczy pooglądać, posłuchać i poczytać związane z Moskwą media, czy też zachodnie media przychylne Rosji: przedstawiają obraz moralnego upadku, ciągłego kryzysu, dominacji różnych dewiacji seksualnych. Jednocześnie atakuje się „liberalny totalitaryzm” USA i ponadnarodowe instytucje, które bardzo uwierają Moskwę. Których istnienie uniemożliwia Rosjanom ekspansję. To UE i NATO – w najbardziej skrajnej narracji przedstawiane jako część globalnego spisku żydowskiej finansjery.



Rosyjskie wpływy w skrajnych środowiskach w Europie zagrażają euroatlantyckiej integracji. Sprzymierzona z Moskwą skrajna prawica ma się osłabiać UE i NATO od środka. Współpraca radykalnych środowisk, także polskich, z Moskwą jest więc całkowicie szkodliwa dla naszego interesu narodowego. To nie przypadek, że ci „patrioci” demonstrują przed ambasadą USA, a nie Rosji. Atakują koncepcję Fort Trump, straszą rzekomymi gigantycznymi roszczeniami środowisk żydowskich wspieranymi przez Waszyngton. Z kolei elementem zasłony dymnej jest porównywanie UE do ZSRR, zaś Brukseli do Moskwy. Bo niby zwolennik współczesnej Rosji nie powinien mówić źle o dawnym Związku Sowieckim. Wszak Putin mówił, że upadek ZSRR był największą katastrofą XX wieku. Ale to tylko gra, jeśli takie porównania służą wzmacnianiu wpływów rosyjskich na Zachodzie, to niech sobie ci pożyteczni idioci przyrównują UE do ZSRR – z takiego założenia wychodzi Kreml.



Rosjanie są biegli w dezinformacji i fałszowaniu rzeczywistości. Poczynając od XVIII wieku pozwalali gościom z Zachodu widzieć i wiedzieć o Rosji tylko to, co chcieli oni sami. Nierzadko pomagała w tym okazywana szczodrość. W efekcie taki Wolter zachwycał się „Semiramidą Północy” - czyli Katarzyną II (carycą okrutną i rozpustną), zaś Herbert George Wells mówił, że „nigdy nie spotkał bardziej szczerego, sprawiedliwego i uczciwego człowieka” niż Stalin. „Nikt się go nie boi i wszyscy mu ufają” - dodał Wells. Dziś z kolei widzimy fascynację wielu zachodnich polityków postacią Putina. Le Pen nazwała go obrońcą „chrześcijańskiego dziedzictwa cywilizacji europejskiej”, Farage uważa go za „błyskotliwego” stratega zdolnego ograć Zachód, zaś Chauprade widzi w reżimie rosyjskim „nadzieję świata przeciwko nowemu totalitaryzmowi”, przez co rozumie „amerykańską i europejską finansową oligarchię”. Trudno zdiagnozować każdy przypadek takiej putinofilii. W pewnych przypadkach na pewno w grę wchodzą pieniądze, w niektórych powiązania agenturalne, ale w większości przypadków zwykła polityczna krótkowzroczność, a nawet głupota. Nie trzeba być drugim Pipesem, by dostrzec jak bardzo prawdziwe oblicze Rosji różni się od tego podawanego zmęczonym lewicową super poprawnością polityczną i skrajnym liberalizmem mieszkańcom Europy.

Maskirowka



Błędem zasadniczym jest ignorowanie przez europejskich nacjonalistów, populistów i „konserwatystów” fundamentalnej różnicy cywilizacyjnej między Rosją a Europą. Państwo moskiewskie wyrosło z połączenia wpływów mongolskich z bizantyńskimi. Człowiek jako jednostka jest mało ważny. Na Zachodzie mamy relację państwo – obywatel, w Rosji zaś władza – poddany. Kult siły i kolektywizm – to właśnie Rosja. Rosyjski konserwatyzm jest inny, niż konserwatyzm europejski. To raczej przywiązanie do tradycji jako filaru rządów. No i jest zdecydowanie antykatolicki, odwołuje się bowiem do sojuszu tronu z ołtarzem. Przy czym ołtarz pełni rolę służebną. Prawosławie, inaczej niż katolicyzm, jest absolutnie posłuszne i bezkrytyczne wobec władzy. Ciekawe, że entuzjastom Putina i Rosji na skrajnej prawicy, także w Polsce, nie przeszkadza tradycyjna dla Moskwy (niezależnie od ustroju i dominującej ideologii) wrogość do Kościoła rzymsko-katolickiego.



To rosyjska propaganda forsuje tezę o pogłębiającym się kryzysie Kościoła. Słyszymy, że nauczanie katolickie ma coraz mniejszy zasięg, zaś pod wpływem laicyzujących się katolików także sama instytucja Kościoła idzie na ustępstwa i reformy. Coraz więcej w nim liberalizmu – twierdzi rosyjska propaganda, sama podkreślając, że prawosławie jest za to konserwatywne. Szczególnie częstym celem ataków – widać to też na polskim Twitterze – jest papież Franciszek. Co niektórzy polscy „konserwatyści” wypowiadają mu wręcz posłuszeństwo i twierdzą, że chce on niszczyć Kościół od wewnątrz. Tak się jakoś dziwnie składa, że owi zatroskani katolicy jednocześnie nienawidzą Ameryki i nie mają zastrzeżeń do Rosji.

#wieszwiecej Polub nas

Rosyjski konserwatyzm to sprzeciw wobec zmian, zwłaszcza politycznych i społecznych. To krytyka zachodniej demokracji, silnej pozycji jednostki, społeczeństwa obywatelskiego. Rosyjski konserwatyzm ogranicza się do władzy, która traktuje go instrumentalnie oraz Cerkwi prawosławnej, która ma jednak ograniczony wpływ na społeczeństwo. Samo to społeczeństwo jest bardzo mocno zlaicyzowane. Co piąty Rosjanin deklaruje ateizm, zaledwie co szósty regularnie praktykuje wiarę. A gdyby odliczyć muzułmanów, to te wskaźniki są jeszcze gorsze. Nic dziwnego, że Rosja należy do światowych liderów w liczbie rozwodów i przeprowadzanych aborcji.

Szczególnie zwraca uwagę problem aborcji. Mimo nacisków Cerkwi prawosławnej Kreml nie zamierza zaostrzać bardzo liberalnego obecnie prawa w tej kwestii. W 2017 roku udało się nawet zebrać milion podpisów pod petycją do Putina o ograniczenie możliwości aborcji. Putin się petycją nie przejął. Podczas dorocznej wielkiej telekonferencji w grudniu 2017 roku podtrzymał stanowisko, że dotychczasowych przepisów nie należy zmieniać, a tak w ogóle, to w tej sprawie należy podążać za przykładem innych „cywilizowanych narodów”.



Dziś Rosja pod względem liczby wykonywanych aborcji ustępuje tylko Chinom. I to mimo że od początku tego stulecia ta liczba spadła o niemal 2/3. Według oficjalnych danych w 2000 roku w Rosji odnotowano 2 mln 138 tys. aborcji, zaś w 2017 roku 780 tys. Co na to działacze „pro life” widzący w prezydencie Rosji jedynego liczącego się obrońcę cywilizacji chrześcijańskiej w Europie? Tymczasem ludność Rosji wciąż się kurczy. Przy czym jednocześnie zmienia się proporcja narodowościowo-religijna: zmniejsza się odsetek prawosławnych Rosjan, zwiększa muzułmanów. Rosyjska propaganda z lubością pokazuje problemy, jakie z rodzimymi (i tymi z imigracji też) wyznawcami Allaha mają zachodnie rządy, a tymczasem sama Rosja ulega szybkiej islamizacji. Odsetek muzułmanów jest tu znacznie większy niż w takiej np. Francji.



W narracji suflowanej przez Moskwę przewijają się wciąż trzy elementy. Po pierwsze – Zachód pogrąża się lub za chwilę pogrąży w kryzysie gospodarczym o skali dotychczas w historii niewidzianej. Po drugie – Unia Europejska już gnije i jej upadek jest kwestią czasu. Po trzecie – wielkimi krokami zbliża się trzecia wojna światowa. To wszystko składa się na wizję wręcz apokaliptyczną. To nie przypadek. Generalnie zawsze łatwiej formułować program negatywny, krytykować, potępiać i straszyć, aniżeli proponować konstruktywne rozwiązania. Celem strategicznym Kremla wcale nie jest przejęcie przez komórki Putinternu rządów w Europie. Tak jak nie jest takim celem wygrana prorosyjskiej partii w Polsce.



Bo to po prostu ociera się o fantastykę. Rosjanie są realistami. Ich pożyteczni idioci na Zachodzie mają jedynie destabilizować swe kraje, UE i NATO oraz – to bardzo ważny element planu – niszczyć w zarodku lub przynajmniej blokować sanację Unii Europejskiej przez partie odrzucające z jednej strony lewicowych eurokratów i Europę federacyjną, z drugiej zaś – współpracę z Rosją. Partie dostrzegające choroby trapiące UE, ale odrzucające – podawane rękami różnych rodzimych populistów i nacjonalistów – lekarstwo ze Wschodu. Bo to nie jest lekarstwo, lecz trucizna.