O północy rozpocznie się cisza wyborcza

O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Potrwa do końca głosowania w niedzielę. Za złamanie ciszy wyborczej grozi nawet milion złotych grzywny.

Cisza rozpoczyna się – jak przy każdych wyborach - 24 godziny przed dniem głosowania. – Od tego momentu do zakończenia głosowania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej w żadnej formie, nie wolno też podawać wyników przedwyborczych sondaży – przypomina Krzysztof Lorenz z Krajowego Biura Wyborczego Zakaz obowiązuje też w internecie.



W trakcie ciszy wyborczej nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi. Oklejony pojazd może natomiast stać.



Najwyższa grzywna - od 500 tys. zł do 1 mln zł - grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. O tym, co stanowi złamanie ciszy wyborczej decydują organy ścigania i sądy, a nie Państwowa Komisja Wyborcza.



Osoba, która uzna, że naruszono ciszę wyborczą powinna to zgłosić bezpośrednio policji lub prokuraturze.

