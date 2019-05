Mieszkańcy Wilkowic zaniepokojeni, czy zapora na zbiorniku retencyjnym nie zostanie przerwana

Zapora na zbiorniku retencyjnym na potoku Wilkówka w Wilkowicach w każdej chwili może zostać przerwana. Strażacy pracują, by wypompować zebrany nadmiar wody. Mieszkańcy są zaniepokojeni sytuacją.

Woda, która się zebrała w zbiorniku retencyjnym na potoku Wilkówka w Wikowicach (Śląskie) sięga niemal jego brzegu. Straż pożarna ustawiła trzy wielkie pompy, które na wybierają nadmiar wody. Mieszkańcy przychodzą, by zobaczyć, jak wygląda sytuacja.



„Po raz pierwszy jest tutaj tak dużo wody” – mówi Gabriela Januła. „Tutaj na dnie nawet trawa rosła. Byłam tu przedwczoraj i woda była ledwie na dnie zbiornika. Dziś dowiedziałam się od znajomej, że jest taka groźna sytuacja” – mówi PAP mieszkanka Wilkowic. Dodała, że ona nie musi się ewakuować, ale jej bliska znajoma mieszka w domu zagrożonym zalaniem w przypadku, gdy zostanie przerwana zapora. „Jest w domu z dziećmi i jest bardzo zdenerwowana” – powiedziała Januła.



Nie wszyscy mieszkańcy domów zagrożonych zalaniem podzielają te obawy. „Według mnie nie ma obawy, żeby woda przelała się przez zaporę” – powiedział PAP mieszkaniec domu przy ulicy Skowronków. „Moim zdaniem sytuacja jest pod kontrolą. Nie obawiam się, że woda przeleje się przez zaporę” – dodał.

źródło: pap

Sołtys Wilkowic Łukasz Ślusarczyk powiedział PAP, że wszystko zależy od pogody. „Jeżeli będą jakieś duże opady, to będzie nieciekawie. Jeżeli będzie tak, jak do tej pory, to użycie tych pomp, które tam są, w jakiś sposób uratuje to, że nie będzie dużego naporu na tamę” – powiedział. Dodał, że jest pracownikiem urzędu gminy, komórki referatu służb technicznych. Zaznaczył, że od samego rana odbierał telefony o przypadkach podtopień, występowania z brzegów potoków w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej.