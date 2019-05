Dawid Wildstein: Europa zagrożona populizmem

Europa jest zagrożona populizmem. W samej Unii Europejskiej jest coraz więcej procesów, które wspomniany populizm wzmacniają. W końcu – coraz szersza jest grupa polityków Unii, których należy nazwać populistami. Donald Tusk i jego sojusznicy są najlepszym dowodem prawdziwości tej diagnozy.

Ciężko jest nazwać obecną sytuację w Unii „spokojną”. Owszem, UE zawsze było przestrzenią dynamicznie zmieniających się stref wpływów i często sprzecznych interesów państw członkowskich, ale dziś konflikty te i problemy stały się jeszcze wyraźniejsze.



Trwające od miesięcy krwawe protesty we Francji. Wielka Brytania opuszczająca Unię. Gazociąg Nord Stream 2 budowany przez Niemcy i Rosję, ze złamaniem podstawowych zasad solidarności państw UE. Kryzysy polityczne i gospodarcze. Przykłady można mnożyć. I co ma na ten temat do powiedzenia największy i najważniejszy autorytet opozycji? Że Zachód to miejsce, w którym ludzie się „uśmiechają”. I stwierdzenie to najpełniej oddaje rezygnację z jakiegokolwiek merytorycznie umocowanego programu politycznego po stronie totalnej opozycji. Odejście od racjonalnej analizy na rzecz emocji. W ten sposób ugrupowania najbardziej atakujące innych pałką „populizmu”, same staje się wręcz książkowym przykładem tego zjawiska.



Populizm - a co to za zwierz?



W naszej debacie politycznej obie strony uwielbiają się okładać pojęciami jak cepami, po pewnym czasie nie zwracając już uwagi na to, co one tak naprawdę znaczą. W związku z czym warto zrobić dwa kroki wstecz, żeby w ogóle wiedzieć o czym mowa. Problem z używaniem terminu populizm jest dość prosty i analogiczny do tego, z którym mamy do czynienia np. przy słowie faszyzm. Konsekwentnym i stałym bełkotem udało się to słowo wyczyścić z jakiejkolwiek treści.



Wielu uważa, że dziś populistą jest ten, który nie zgadza się z mądrymi i oświeceniowymi Polakami, głównie Michnikiem (co ciekawe, z definicją faszyzmu jest tak samo). Być może czytelnik tego tekstu myśli podobnie. Tylko, że w tym momencie nie ma po co czytać dalej.



Populizm pochodzi od łacińskiego słowa określającego „lud”. Tym samym każda partia operująca w systemie demokratycznym będzie z konieczności miała w swoim programie elementy populistyczne- bez odpowiedniego „schlebianie” możliwie jak największej grupie wyborców - utraci ona błyskawicznie władzę. Oczywiście populizm, jak wiele terminów tego typu, nie jest ostro i definitywnie określony. Niemniej można jednak postarać się wyodrębnić kilka komponentów, które najczęściej składają się na rozumienie tego określenia (oraz potoczne używanie go w debacie publicznej). Jest to - brak konkretnego programu politycznego, zmienianie swoich poglądów w zależności od dynamiki wyborczej, określanie siebie głównie na zasadzie negatywnej (poprzez wskazanie wroga) a nie pozytywnej, w końcu - oszukiwanie własnego wyborcy, wykorzystywanie go w celu osiągnięcia korzyści politycznej, składanie mu fałszywych obietnic.



I faktycznie, jest obecnie ugrupowanie, którego narracja wyborcza łączy wszystkie te elementy. Jest to Koalicja Europejska.

Panowie, po co nam program?



Taka „przykra”, jak to mawiają, sytuacja. Jest dość popularny quiz wyborczy w Internecie. Nazywa się latarnik wyborczy. Zasada standardowa. Odpowiada się na kilkanaście pytań - a na tej podstawie quiz wylicza, jaki procent odpowiedzi jest tożsamy z odpowiedziami, które do tego quizu nadesłały poszczególne komitety wyborcze.



Czyli pada pytanie „czy jesteś za aborcją?” i jeśli odpowiedziałeś „tak” sprawdzane jest ile partii odpowiedziało podobnie. Pytania dotyczą spraw najróżniejszych - od obyczajowych po ekonomiczne, systemowe, geopolityczne itd. Dzięki takiej niezobowiązującej zabawie internauta może łatwo sprawdzić, do postulatów której partii jest mu najbliżej. Z jednym dość istotnym wyjątkiem. Otóż nie mógł sprawdzić zgodności swoich poglądów z programem KE ponieważ… KE oficjalnie odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie o swój program. Niezależnie od tego, czy tyczyło się ono emigracji czy podejścia do UE. Sytuacja zabawna, ba, wręcz groteskowa, a jednocześnie pokazująca jednoznacznie, że KE nie tylko nie ma - ale nie może mieć programu. Partie, które ją stworzyły, są od Sasa do Lasa. Na zdrowy rozum, jedyne co powinny teraz zrobić, to, kolokwialnie rzecz ujmując, wziąć się za łby. Nie posiadają żadnej wspólnoty poglądowej - czy to w sprawach gospodarczych (od liberalizmu po wręcz ostentacyjny socjalizm), światopoglądowych (jedni za a drudzy przeciw adopcji dzieci przez pary homoseksualne itd.).

Po unijnych wyborach od razu rozpierzchną się po najróżniejszych frakcjach w UE i na pewno nie stworzą żadnej wspólnej, prężnie działającej siły. Tym samym jedynym co może ich scalać jest wróg - wróg, który każe zapomnieć o wszelkich różnicach, wróg, który jest zasadą i jedynym poglądem na politykę. Dlatego głównym programem jest odniesienie się do PiSu, ale nic więcej. A gdy przychodzi czas na „element pozytywny” - nie wykracza on poza banialuki o „uśmiechu”, o „złym PiSie” i „wesołej PO”. Ot program niby ludzi poważnych, a jakby adresowany do dzieci z przedszkola.Widzimy więc tu, jak na dłoni główne składniki populizmu. Brak poglądów, negatywne samookreślenie, w końcu - emocje zamiast debaty. A teraz kolej na ostatni składnik.

Grupiński mówi jak jest



Niedawna sytuacja. Jeden z najważniejszych polityków Platformy, partii będącej sercem Koalicji Europejskiej, został nagrany w chwili szczerości. Warto po prostu przypomnieć jego słowa na temat związków partnerskich: „My na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (…) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał (Trzaskowski - PAP) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w… czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem”. Czyli wyborca to idiota, którym manipulujemy, ale nie pokazujemy mu naszych prawdziwych poglądów. Warto też w tym kontekście wspomnieć Pawła Rabieja, zwolennika adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Gdy tylko okazało się, że sprawa ta wywołała zbyt duży skandal, błyskawicznie temat został przez PO wycofany a samego zbyt szczerego polityka ukryto. Przytoczmy więc jeszcze raz główne sposoby działania populistów - zmienianie swoich poglądów w zależności od dynamiki wyborczej, oszukiwanie własnego wyborcy, wykorzystywanie go w celu osiągnięcia korzyści politycznej, składanie mu fałszywych obietnic. Nic dodać nic ująć - wszystko to jest w wypowiedzi Grupińskiego.



Reasumując - faktycznie. Europa jest zagrożona populizmem. Faktycznie, w samej Unii Europejskiej jest coraz więcej procesów, które wspomniany populizm wzmacniają. W końcu - coraz szersza jest grupa polityków Unii, których można nazwać populistami i którzy mają znaczną siłę.



Donald Tusk i jego sojusznicy są najlepszym dowodem tej tezy.