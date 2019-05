Jarosław Kaczyński: Od wyników wyborów zależy wykorzystanie szansy na pozytywne zmiany w UE

Jesteśmy w takim momencie dziejów Unii Europejskiej, w którym mogą nastąpić pozytywne zmiany i od wyników wyborów zależy, czy ta szansa będzie wykorzystana – mówił w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS w TVP3 Lublin powiedział, że „w obecnym momencie dziejów Unii mogą nastąpić zmiany i to zmiany pozytywne”. – I od wyników wyborów ,także w Polsce, chociaż oczywiście nie tylko w Polsce - zależy, czy ta szansa będzie wykorzystana – zaznaczył.



– Czy te siły, które dotychczas były niedopuszczane do współwładzy w UE, zostaną dopuszczone, czy też nie? Czy ci, który uważają, że UE jest bezwzględnie potrzebna Europie, poszczególnym państwom, także Polsce, ale jednocześnie trzeba dokonać w niej zmian, będą mogli prowadzić politykę zmierzającą do tych zmian, czy też będzie to w dalszym ciągu niemożliwe. To jest bardzo ważne dla przyszłości Unii, dla przyszłości Polski – wskazał prezes PiS.



Dodał, że wybory do PE mają także znaczenie w kontekście późniejszych wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

–To z kolei zdecyduje o tym, w którą stronę pójdzie nasz kraj: czy to będzie podtrzymanie polityki dobrej zmiany w sferze społecznej, wartości, ochrony naszego bezpieczeństwa; zabiegów o równość Polski, polskich obywateli i Polski jako państwa w UE, jej pozycję międzynarodową. Czy też powrócimy do tych czasów, które mamy już, mam nadzieję, na zawsze za sobą, to znaczy czasów, kiedy o polityce decydowały różnego rodzaju partykularne, często niejasne względy i kiedy to, co określamy jako interes narodowy, nie było szczególnie poważnie traktowane – powiedział Kaczyński.

Dodał, że w szczególności „nie był poważnie traktowany interes tych ziem, które są na wschód od Wisły, a więc także Lubelszczyzny”.



Kaczyński powiedział, że popiera kandydatów do PE zajmujących pierwsze miejsca na listach PiS; w Lubelskiem – Elżbietę Kruk.



– Popieram jedynki dlatego, że myśmy dobrali je w sposób nieprzypadkowy. Wiemy, że nasza reprezentacja będzie liczyła mniej więcej dwadzieścia, dwadzieścia kilka osób, no i wiemy, że kwalifikacje różnych kandydatów nie są równe. Wszystkich są przyzwoite, ale są tacy, którzy mają szczególnie dobre kwalifikacje i chcielibyśmy, żeby oni z całą pewnością byli (wybrani), bo oni nadają wysoką jakość naszej reprezentacji, a od tego bardzo dużo zależy – powiedział Kaczyński.





– Kilkunastu dobrych, dużo więcej zdziała niż nawet 50 czy 100 nieprzygotowanych. Akurat pani poseł Kruk jest osobą bardzo dobrze przygotowaną. Chcemy ten skład uzupełniać, bo jest wielu dotychczasowych europosłów, którzy są dobrze przygotowani, ale do tego muszą dochodzić kolejni – dodał.

Kaczyński wezwał mieszkańców Lubelszczyzny do głosowania na kandydatów PiS. – Powinni głosować na listę nr 4, bo my uważamy, że droga do wyrównania poziomu różnych regionów Polski, to jest zasadnicza droga, którą musimy przebyć. Ona nie będzie krótka, nie ma cudów, ale my tą drogą idziemy, już pewne wyniki tego są i my będziemy tą drogą szli w dalszym ciągu. Przy tym tutaj na Lubelszczyźnie są wielkie szanse – powiedział prezes PiS.



Wskazał m.in. na powstającą drogę ekspresową Via Carpatia, przez wschodnią Polskę z północy na południe. – To będzie taka oś strategiczna, także w takim sensie szerszym, gospodarczym, ale także i politycznym, daj Boże, da bardzo duże szanse – podkreślił Kaczyński.



– Nie można „mieć gdzieś” ziem wschodnich tylko trzeba je traktować jako te, które wymagają szczególnego wsparcia. W czasie naszych rządów w latach 2005-2007 bardzo intensywnie się tym zajmowaliśmy i uzyskaliśmy pewne sukcesy – mówił Kaczyński.



Prezes PiS zaznaczył, że szybki rozwój gospodarczy Polski pozwala na „proponowanie społeczeństwu coraz więcej”, co dotyczy też Lubelszczyzny. Jako przykład podał wzrost płacy minimalnej.