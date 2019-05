„Euro? Niekoniecznie”. Unijna waluta tematem nowego spotu PiS

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało nowy spot wyborczy, w którym przypomina wypowiedzi liderów partii opozycyjnych, w tym Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro. Przypomniano także badania, zgodnie z którymi większość Polaków nie chce wprowadzenia euro.

Jeszcze niedawno przewodniczący PO mówił: „Zaproponujemy scenariusz przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty”.



– My jesteśmy zwolennikami jak najszybszego wejścia Polski do strefy euro – twierdziła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



Adam Szejnfeld, polityk PO, zarzucał rządowi PiS-u, że „neguje kierunek w stronę euro”.



– Jestem przekonany, że powinniśmy dążyć do członkostwa w strefie euro z powodów ekonomicznych i politycznych – mówił były premier Włodzimierz Cimoszewicz, kandydat KE w zbliżających się wyborach do europarlamentu.



Obecnie politycy Koalicji Europejskiej raczej unikają tematu. Podczas czwartkowej debaty w TVP, przedstawiciel KE Jan Olbrycht stwierdził nawet, że „wprowadzenia euro nie ma obecnie w programie Koalicji”.

#wieszwiecej Polub nas