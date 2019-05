Prezydent: Mamy prawo do środków z Unii Europejskiej

– Mamy prawo czerpać środki z UE, bo byliśmy przez lata za żelazną kurtyną nie ze swojej winy; to dług, który tamta część Europy spłaca naszym polskim żołnierzom poległym pod Monte Cassino i w innych miejscach, niosącym jej wolność – powiedział w czwartek w Lubaczowie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda, który spotkał się z mieszkańcami Lubaczowa (woj. podkarpackie) zapewnił, że będzie robił wszystko, żeby społeczne programy – takie jak 500 plus – były w Polsce nadal realizowane, a kraj mógł się nadal dynamicznie rozwijać i „jak najszybciej dogonić średnio rozwinięte państwa zachodu Europy”. Podkreślił, że Polska już dziś zaczyna doganiać Europę Zachodnią.



– Już w tym roku prawdopodobnie nasz Produkt Krajowy Brutto będzie na poziomie niektórych państw Unii Europejskiej – oczywiście tych dzisiaj słabszych państw Zachodu, ale to pokazuje, że nadrabiamy to wielkie zapóźnienie, w jakie wrzuciła nas II wojna światowa i Jałta – wskazał prezydent.



Jak podkreślił, Polacy mają prawo „do tego, żeby czerpać środki z Unii Europejskiej i rozwijać nasz kraj”, ponieważ byli przez lata „za żelazną kurtyną nie ze swojej winy”.



– I ja mam głębokie poczucie, że to jest dług, który dzisiaj tamta wolna część Europy, która była wolna cały czas od II wojny światowej, spłaca naszym żołnierzom, którzy polegli pod Monte Cassino – i w innych miejscach - niosąc jej wolność. Tamta krew wołała o to zadośćuczynienie dla Rzeczypospolitej; dobrze, że ono dzisiaj jest realizowane – ono się po prostu Polsce i wszystkim innym zwyczajnie należy – mówił Duda.

#PAD w Lubaczowie o wyborach do #PE: Chciałbym, żeby frekwencja była jak najwyższa. Pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialnym narodem, i że rozumiemy, czym jest demokracja. pic.twitter.com/t8mh9E4hmm — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 23 maja 2019

„Każdemu potrzebującemu należy się wsparcie”



Prezydent Duda przekonywał również, że uczciwość wymaga od Polaków, aby pilnowali tego, „żeby drzwi do Unii Europejskiej i do Sojuszu Północnoatlantyckiego pozostawały otwarte”.



– Żeby także inni, którzy dzisiaj żyją dużo biedniej niż my, mogli do Unii Europejskiej wstąpić, i żeby wtedy także do nich były kierowane fundusze i żeby Polak wtedy nie mówił: „Nie dawać, nie wpuszczać”. Bo to jest kwestia także i sprawiedliwości dziejowej – każdemu potrzebującemu należy się wsparcie – dodał prezydent.