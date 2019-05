Kajakarze wykorzystują ulewne deszcze na południu. Rzeki rwące jak w Ugandzie [WIDEO]

Wicemistrz Europy we freestyle’u kajakowym Bartosz Czauderna i były mistrz Polski Jakub Hankiewicz wykorzystują ulewne deszcze na południu kraju do treningu. Kiedy jedni zabezpieczają swoje domostwa przed powodzią, inni biorą kajaki i trenują na rwącej rzece. Chodzi Rabę w Myślenicach. – Normalnie, żeby mieć takie warunki latają do Ugandy lub Kanady – informuje Tomasz Bździkot, dziennikarz Radia Kraków.

