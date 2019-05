Matka i jej dwie córki zagłodziły się na śmierć

Badania sądowo-lekarskie wykazały, że Austriaczka i jej dwie 18-letnie córki-bliźniaczki zmarły śmiercią głodową. Zwłoki odkryto w ich mieszkaniu w dzielnicy Wiednia Floridsdorf – poinformowała policja.

Jak ustalono, zgony nastąpiły pod koniec marca lub na początku kwietnia. – Wstępne badania toksykologiczne nie wykazały jakichkolwiek śladów otrucia. W najbliższych tygodniach zostaną jeszcze przeprowadzone badania szczegółowe – powiedział rzecznik policji Patrick Maierhofer.



Wykluczono, by do śmierci kobiet przyczyniły się osoby trzecie, gdyż nie znaleziono dowodów siłowego wtargnięcia do mieszkania, a na zwłokach nie było śladów przemocy. Nie ma także podstaw dla podejrzeń, że ktoś więził wszystkie trzy kobiety lub obie 18-latki.



Wiele wskazuje na to, że tragedię należy wiązać z chorobą psychiczną matki. Lekarze zdiagnozowali ją, już przed laty, badając pacjentkę po jej kilkakrotnych ucieczkach z azylu dla kobiet. Na razie nie da się powiedzieć, czy i jak wywarła na córki wpływ, by najwyraźniej dobrowolnie, zagłodziły się na śmierć. W mieszkaniu nie znaleziono listów pożegnalnych ani jakichkolwiek artykułów żywnościowych.

źródło: pap

Według Maierhofera rodzina żyła w izolacji, nie utrzymując kontaktów nawet z sąsiadami, co znacznie utrudnia prowadzone śledztwo. Jesienią 2016 roku dziewczęta przestały chodzić do szkoły, gdyż, ze względu na wiek, nie były już do tego zobowiązane. Wolontariusze skłonili wtedy Jugendamt do interwencji i marcu 2017 roku urząd dokonał „oceny sytuacji”. Dalszych kroków nie podjęto, chociaż samotnie wychowująca córki kobieta borykała się z problemami finansowymi.