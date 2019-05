Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że dzięki zbiornikowi retencyjnemu Bieżanów na rzece Serafa mieszkańcy Starego Bieżanowa w Krakowie mogą czuć się bezpieczniej. Podkreślił, że został on w pełni wybudowany ze środków krajowych. Okazało się, że nie jest to prawdziwa informacja. Do błędu przyznał się zastępca dyrektora RZGW Radosław Radoń, który przekazał szefowi rządu błędną informację. „Przepraszam Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego za wprowadzenie w błąd w temacie finansowania budowy zbiornika retencyjnego Bieżanów” – napisał w oświadczeniu.

Premier Morawiecki pisał o zbiorniku retencyjnym Bieżanów w czwartek na Twitterze. Szef rządu zauważył, że dzięki zbiornikowi mieszkańcy Starego Bieżanowa w Krakowie mogą czuć się bezpieczniej i podkreślił, że inwestycja powstała w pełni ze środków krajowych.



„Szczególnie w tym roku zbiornik uchronił tereny, które wcześniej były wielokrotnie zalewane” – dodał.



Zbiornik, który liczy 6,5 ha, a zamyka go długa na 340 metrów zapora, faktycznie służy zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców starego Bieżanowa. Jak się jednak okazało, słowa premiera zawierały nieprawdziwe informacje. Budowa pochłonęła ponad 14 mln zł. Jednak, aż 11 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej.



Rzecz w tym, że Mateusz Morawiecki dane uzyskał od Radosław Radonia – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie.

źródło: portal tvp.info

„Przepraszam Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego za wprowadzenie w błąd w temacie finansowania budowy zbiornika retencyjnego Bieżanów” – napisał w wydanym oświadczeniu Radoń.„Podczas dzisiejszego roboczego spotkania z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim zastosowałem skrót myślowy dotyczący wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na budowę jednego z pięciu suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Serafy w Krakowie Bieżanowie. W rozmowie z Panem Premierem użyłem stwierdzenia, że inwestycja została zrealizowana w pełni ze środków krajowych, podczas, gdy projekt ten był współfinansowany ze środków unijnych” – wyjaśnił.