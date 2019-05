Wicepremier Szydło liderką wyborów. Prawie pół miliona głosów

471 tys. głosów, najwięcej ze wszystkich kandydatów w całej Polsce, zdobyła Beata Szydło. Urzędująca wicepremier otwierała listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 10. To województwa: małopolskie i świętokrzyskie. PiS uzyskał tu blisko 53 proc. głosów, bezwzględną większość. Koalicja Europejska, której w regionie przewodziła Róża Thun, zdobyła 31 proc. głosów, a jej liderka – 251 tys. (dane z sondaży exit polls).

Beata Szydło w każdych wyborach, począwszy od 2005 r. zdobywała mandat poselski – zawsze z listy Prawa i Sprawiedliwości. Po ostatnich, w 2015 r., kiedy to partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła bezwzględną większość, posłanka z Małopolski została szefową rządu.



Urząd ten sprawowała od listopada 2015 r. do grudnia 2017 r., kiedy to została wicepremier i przewodniczącą Komitetu Społecznego Rady Ministrów w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Teraz zadebiutuje jako deputowana do Parlamentu Europejskiego.

Róża Thun w 2005 r. została przedstawicielką Komisji Europejskiej w Polsce, a w wyborach w 2009 r. otrzymała mandat europosła. Sukces ten powtórzyła w 2014 r. i w ostatnich wyborach.Oprócz obu liderek mandaty w okręgu numer 10 zdobyli prawdopodobnie: Patryk Jaki, Ryszard Legutko i Dominik Tarczyński z PiS, Adam Jarubas z KE i Konrad Berkowicz z Konfederacji.