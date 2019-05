Śląskie: Jadwiga Wiśniewska i PiS przed Jerzym Buzkiem i KE

Niezwykle wyrównany pojedynek stoczyli liderzy list PiS i KE w województwie śląskim. Według sondaży exit polls Jadwiga Wiśniewska, startująca z pierwszego miejsca listy PiS, otrzymała 389 tys. głosów, a lider komitetu KE w tym okręgu Jerzy Buzek – 387 tys. Nie są to ostateczne wyniki.

Wiśniewska i Buzek zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce w skali kraju – i to się raczej nie zmieni. Szacowany wynik Beaty Szydło jest aż o 82 tys. wyższy od wyniku Jadwigi Wiśniewskiej, a szacowany wynik zajmującej czwarte miejsce Janiny Ochojskiej – o 94 tys. niższy od wyniku Jerzego Buzka.



Bardziej prawdopodobne jest natomiast w okręgu 11 obejmującym województwo śląskie ostateczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, które według exit polls otrzymało 40,9 proc. Rezultat Koalicji Europejskiej to 39,3 proc.



Jadwiga Wiśniewska ma już doświadczenie jako europosłanka, w ławach unijnego parlamentu zasiadała przez ostatnie pięć lat. Wcześniej, od 2005 do 2014 r., była posłem na Sejm trzech kadencji. Trzy dni przed wyborami to właśnie Wiśniewska reprezentowała Prawo i Sprawiedliwość w debacie wyborczej w TVP Info.

źródło: TVP Info

Jeśli wyniki exit polls się potwierdzą, liderka listy PiS w Śląskiem pokonała byłego premiera (w latach 1997-2001) i byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2009-12). Jerzy Buzek był też szefem Komitetu Integracji Europejskiej (1998-2001), posłem na Sejm (1997-2001) i deputowanym do PE (2004-19).Oprócz Jadwigi Wiśniewskiej i Jerzego Buzka mandaty eurodeputowanych z województwa śląskiego obejmą prawdopodobnie: Izabela Kloc i Grzegorz Tobiszowski z Prawa i Sprawiedliwości, Jan Olbrycht (również uczestnik debaty w TVP Info) i Marek Balt z Koalicji Europejskiej, Jacek Wilk z Konfederacji oraz Łukasz Kohut z Wiosny.