Wielkopolskie: Ewa Kopacz wygrała ze Zdzisławem Krasnodębskim

Ewa Kopacz otrzymała najwięcej głosów spośród kandydatów do Parlamentu Europejskiego startujących z okręgu nr 7 obejmującym województwo wielkopolskie. Liderkę listy Koalicji Europejskiej poparło 263 tys. wyborców. Jej głównego rywala, „jedynkę” listy Prawa i Sprawiedliwości, Zdzisława Krasnodębskiego – ponad 156 tys.

Była premier Ewa Kopacz okazała się skuteczną „lokomotywą” listy Koalicji Europejskiej, która uzyskała w Wielkopolsce 46 proc. głosów. Zdzisław Krasnodębski przegrał z Ewą Kopacz, ale ponownie otrzymał mandat europosła, a jego lista – 33,7 proc. głosów.



Ewa Kopacz w 2001 r. została posłanką na Sejm. Mandat w polskim parlamencie zdobywała następnie w każdych kolejnych wyborach. W latach 2007-11 była ministrem zdrowia, przez kolejne trzy lata piastowała funkcję marszałka sejmu. Od września 2014 do listopada 2015 r. stała na czele rządu.

Zdzisław Krasnodębski to zasłużony naukowiec, profesor na uniwersytetach w Kassel, Bremie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, Princeton University oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.W 2005 r. Krasnodębski został członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego. W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W 2014 r. naukowiec został członkiem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, w tym samym roku zdobył mandat europosła. 1 marca 2018 r. wybrano go wiceprzewodniczącym europarlamentu.