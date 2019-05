Kujawsko-Pomorskie: Radosław Sikorski wygrał z Kosmą Złotowskim

W okręgu nr. 2 obejmującym województwo kujawsko-pomorskie liderami list obu największych komitetów byli doświadczeni politycy. Tylko jeden z nich – Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości – ma już za sobą pracę w Parlamencie Europejskim. Zwycięzcą został jego główny konkurent, Radosław Sikorski, ale różnica głosów była niewielka. Obaj więc, według sondażu, mogą się cieszyć z mandatu do PE.

„Jedynka” listy Koalicji Europejskiej, były minister obrony (w rządzie PiS, LPR i Samoobrony) oraz spraw zagranicznych (w rządzie PO-PSL), marszałek sejmu w latach 2014-15, zdobył, jak wskazują sondaże exit polls, 122 tys. głosów. Radosław Sikorski po raz pierwszy będzie eurodeputowanym. Zasiadał już w Senacie (2005-07) i Sejmie RP (2007-15).



Lidera listy Prawa i Sprawiedliwości, Kosmę Złotowskiego, poparło 104 tys. wyborców.



Złotowski na początku lat 90. był dziennikarzem TVP Bydgoszcz, potem produkował materiały telewizyjne jako niezależny przedsiębiorca. W latach 1994-95 był prezydentem Bydgoszczy, później wrócił do pracy w TVP, a w 1997 r. został posłem na Sejm. Osiem lat później, z tej samej listy (PiS) i z tego samego okręgu (bydgoskiego) wybrano go do Senatu, w 2014 r. został eurodeputowanym.

źródło: TVP Info

W starciu między głównymi partiami w województwie kujawsko-pomorskim zwycięzcą okazała się Koalicja Europejska, która uzyskała 44,8 proc. głosów. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało 36,4 proc. Region będzie reprezentowany w Parlamencie Europejskim przez dwóch deputowanych, czyli właśnie Radosława Sikorskiego i Kosmę Złotowskiego.