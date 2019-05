Warmia, Mazury i Podlasie: Karol Karski pokonał Tomasza Frankowskiego

Prawnik i doświadczony polityk Karol Karski z ponad 175 tys. głosów został niekwestionowanym liderem w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. Koalicja Europejska przeciwstawiła liderowi listy PiS zawodnika również doświadczonego, ale w innej dziedzinie. To czterokrotny król strzelców polskiej ekstraklasy, Tomasz Frankowski. Poparło go ponad 119 tys. wyborców.

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w trzecim okręgu 46,9 proc. głosów, a Koalicja Europejska – 34 proc.



Dla Karola Karskiego to druga kadencja, zasiadał w ławach wspólnotowej legislatywy w ciągu ostatnich pięciu lat. Wcześniej, od 2005 do 2011 r. zasiadał w Sejmie RP, gdzie również zajmował się sprawami integracji europejskiej (był szefem trzech komisji, w tym integracji europejskiej i komisji nadzwyczajnej, zajmującej się m. in. implementacją Europejskiego Nakazu Aresztowania).



Tomasz Frankowski bardziej jest znany z kariery sportowej. Był zawodnikiem Jagiellonii Białystok. „Franek łowca bramek” grał w kolejnych drużynach i w reprezentacji prawie 25 lat (od 1990 do 2013 r.) czterokrotnie zyskując tytuł króla strzelców polskiej ekstraklasy.

W politykę zaangażował się jeszcze przed końcem kariery, przystępując przed wyborami prezydenckimi w 2010 r. do honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego. Pięć lat później także poparł kandydata PO, wówczas urzędującego prezydenta.