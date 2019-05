Wieciech: Pierwsze sygnały z branży paliwowej o problemach z VAT pod koniec 2011 r.

– Pod koniec 2011 r. otrzymałem z firmy członkowskiej informacje, że coś złego zaczyna się dziać na polskim rynku paliw – zeznał w czwartek przed komisją śledczą ds. VAT szef Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wieciech.

Świadek dodał, że sygnały wskazywały na omijanie podatku VAT.



– Mniej więcej pod koniec 2011 r. otrzymałem z firmy członkowskiej, konkretnie z BP informacje, że coś złego zaczyna się dziać na polskim rynku paliw, gdyż oni byli udziałowcem w rafinerii w Schwedt (Niemcy – red.) położonej tuż przy granicy z Polską – sprzedawali paliwo również polskim odbiorcom i stwierdzili, że firma, która od nich kupiła paliwo z Niemiec sprowadza to paliwo na rynek po cenie, która ewidentnie wskazuje na omijanie któregoś z elementów, zapewne VAT – powiedział Leszek Wieciech.



– Już po kilku tygodniach również takie firmy jak wówczas działający w Polsce Statoil, jak PKN Orlen, czy Grupa Lotos stwierdziły, że rzeczywiście zaczął się problem na rynku paliw – zeznał.



– Pierwsze sygnały świadczące o możliwości wystąpienia tego typu problemów (z podatkiem VAT – red.) w Polsce (...) to był koniec 2010 r. i początek 2011 r., kiedy otrzymałem telefon od mojego czeskiego odpowiednika – szefa organizacji zrzeszającej podmioty w branży paliwowej – z pytaniem „czy my również mamy ten problem?”. Nie bardzo rozumiałem, co on mówi. Okazało się, że chodzi o wyłudzenia VAT. +Puściłem+ pytanie do naszych firm członkowskich i dostałem odpowiedź: „Nie u nas ten problem nie występuje” – poinformował Wieciech.



– Do drugiej połowy 2011 r. - już nawet wtedy, gdy ministerstwo organizowało projekt +Zatrzymać przemyt+ ponownie skierowałem pytanie do firm członkowskich, czy oprócz dotychczas zdefiniowanych problemów z wyłudzeniami głównie podatku akcyzowego, łamaniem przepisów o Narodowym Celu Wskaźnikowym i łamaniem przepisów o biopaliwach widzą inne problemy. Jeszcze wówczas nie było świadomości istnienia takiego problemu, albo taki problem jeszcze w branży paliwowej nie istniał – dodał.





‼️Rozpoczęła się jawna część posiedzenie śledczej #KomisjaVAT - zeznania składa Leszek Wieciech, ­Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.



➡️Transmisja ��https://t.co/ga1zEHrhna pic.twitter.com/UAXoDFxZ4i — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 23 maja 2019

„Początek współpracy branży paliwowej i służb państwa ws. zwalczania wyłudzeń VAT od 2013 r.”



– Pierwsze nawiązanie stosownej współpracy między branżą paliwową i służbami państwa nastąpiło w 2013 r. – zeznał przed komisją śledczą Leszek Wieciech.



Jak ocenił, pierwsze nawiązanie „stosownej współpracy” między POPiHN a służbami w ministerstwie finansów i pierwszym działaniem, które w dużym stopniu zostało przyjęte na wniosek tej organizacji, czyli wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności to ustawa VAT-owska z roku 2013.



Mówił, że w styczniu 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu firm członkowskich POPiHN z ministrem w KPRM Janem Krzysztofem Bieleckim, ówczesnym przewodniczącym Rady Gospodarczej przy premierze – red.) i Adamem Jasserem (ówczesnym wiceprzewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów – red.) na którym przedstawiliśmy dosyć obszernie sytuację, która wystąpiła na rynku paliw w roku 2012 i poprosiliśmy o podjęcie stosownych działań – poinformował Wieciech.



Wieciech zeznał też, że pierwsze pismo alarmujące premiera o wyłudzeniach VAT w branży paliwowej jego organizacja wysłała 3 października 2012 r. – Wcześniejsze wystąpienia były kierowane na poziom niższy (...) dyrektorów departamentów i wiceministrów. W roku 2012 ta „szara strefa” zaczęła rosnąć, w związku z tym zaczął się pojawiać olbrzymi problem dla naszych firm członkowskich, kiedy były wypierane częściowo z rynku. To od razu było widać w wynikach sprzedaży. Zapadła decyzja o skierowaniu wystąpienia do premiera Tuska – dodał.





.@mhorala: Kiedy, według światka wiedzy, w branży zdiagnozowano, że w obrocie paliwami ciekłymi występuje szczególne nasilenie przestępczości podatkowej, zwłaszcza polegającej na wyłudzaniu podatku VAT?#KomisjaVAT #Sejm pic.twitter.com/wgKo2kTtZl — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 23 maja 2019

#KomisjaVAT - Raport z 2012r. przedstawia skalę wyłudzeń, wynika że było to od 3 do 4 mld rocznie. Pyta @KaziSmolinski : : Czy mieliście jakiś odzew ze strony ministrów, premiera ws. tego raportu? pic.twitter.com/oAVf1J6M5F — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 23 maja 2019

Komisja bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.



Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie.