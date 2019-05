Sto lat relacji dyplomatycznych. Polsko-japoński jubileusz

Sto lat temu Polska i Japonia nawiązały stosunki dyplomatyczne. W długiej historii naszych relacji możemy znaleźć takie epizody, jak ocalenie przez Japonię 763 polskich dzieci z Syberii w latach 1920-1922. W dowód wdzięczności Polacy zaprosili japońskie dzieci z terenów poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Kobe w 1995 r. oraz we wschodniej Japonii – w 2011 r.

Według historyków pierwszym Japończykiem, który przybył do Polski, był major Fukushima Yasumasa, podróżujący samotnie na koniu z Berlina do Władywostoku w latach 1892-1893. Na polecenie władz Japonii gromadził on informacje o sile militarnej europejskich państw, głównie sąsiada – Rosji. Wojskowy nawiązał wtedy także kontakty z Polakami działającymi w ruchach niepodległościowych i zesłańcami na Syberię. Dzięki sprawozdaniom majora Japończycy poznali tragiczne losy Polski pod zaborami.



Polacy do Kraju Kwitnącej Wiśni dotarli pod koniec XIX wieku. Wśród nich znaleźli się dwaj zesłańcy na Syberię, pisarz Wacław Sieroszewski i etnolog Bronisław Piłsudski. Znaczny wzrost zainteresowania Polaków Japonią nastąpił w trakcie wojny japońsko-rosyjskiej (1904-1905). Zrodziły się wówczas nadzieje na pokonanie Rosji i odzyskanie niepodległości.

Rocznicowe logo



Podczas ubiegłorocznych rozmów szefów dyplomacji Polski i Japonii, ministrowie Jacek Czaputowicz i Taro Kono zaprezentowali oficjalne logo rocznicowe. Symbol wykorzystuje kolory flag obu krajów – biały i czerwony oraz symbolizuje intencję dalszego pomyślnego rozwoju relacji japońsko-polskich.



W Warszawie odbyło się także uroczyste przyjęcie „Smaki Japonii – Taste of Japan” – zorganizowane przez japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa z okazji setnej rocznicy nawiązania polsko–japońskich stosunków dyplomatycznych oraz wejścia w życie porozumienia gospodarczego między Unią Europejską i Japonią.



W ciągu całego bieżącego roku w Polsce i w Japonii odbędzie się wiele różnorodnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych, artystycznych i sportowych.

