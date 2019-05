Agitacja na rzecz PO na Facebooku. 2,5 mln odbiorców propagandowych fanpage'ów

Memy, agitacja i niesprawdzone wiadomości z mało wiarygodnych źródeł – tak wygląda co najmniej kilkanaście popierających Platformę Obywatelską stron na Facebooku, obserwowanych przez blisko 2,5 mln Polaków. Partia Grzegorza Schetyny nie przyznaje się do tych fanpage’ów.

Te strony to m.in. „sok z buraka” (ponad 770 tys. fanow), „Nie lubię PiS-u”, „PiS na księżyc” „mygorszysort.pl – nie damy się zastraszyć PiSowi” czy „Solidarni z Donaldem Tuskiem”. Oficjalnie są niezależne od siebie i od partii politycznych, jednak, jak pisze Wirtualna Polska, „wystarczy porównać je ze sobą, by zobaczyć, że za ich pomocą prowadzona jest zorganizowana agitacja polityczna.”



Portal zauważa, że przed Świętem Konstytucji wspomniane strony zgodnie zapraszały na wykład Donalda Tuska (ten sam, przed którym Leszek Jażdżewski porównał Kościół i wiernych do „świń w błocie”), teraz zaś udostępniają materiały propagandowe Andrzeja Halickiego. Polityk PO kandyduje z drugiego miejsca listy KE w Warszawie. „Jedynką” jest Włodzimierz Cimoszewicz – na jego rzecz wspomniane fanpage'e nie agitują.



Halicki twierdzi, że nic o tym nie wie. Jak podaje wp.pl, poseł zaprzeczył, by znał takie strony, jak „PiS na Księżyc” czy „Chcemy delegalizacji PiS”. - Nic mi nie wiadomo, aby jakieś obce strony mnie promowały. Nie znam tych fanpage’ów, a wszelkie moje działania w mediach społecznościowych prowadzone są oficjalnymi i legalnymi kanałami – mówi Halicki.

"2,5 mln Polaków obserwuje kilkanaście popierających PO stron na FB. Choć PO nie przyznaje się do powiązań z tymi stronami, to są one skutecznie wykorzystywane do agitacji na rzecz tej partii"... i @AndrzejHalicki ;)



Dobry tekst WP o SokuzBuraka i innych.https://t.co/auwELq8jSe pic.twitter.com/gSkOuJdTme — Mateusz Parys (@parysmat) 23 maja 2019

Portal przyznaje, że takim stronom, bardzo przydatnym z punktu widzenia kampanii politycznej, trudno udowodnić powiązania z konkretną partią.

- Tego typu strony mają często dużo większą „siłę rażenia” niż oficjalne strony polityków. Ich posty są bardziej emocjonalne i angażujące niż te oficjalne. Użytkownicy chętniej udostępnią post z „niezależnego” fanpage'a niż z oficjalnej strony polityka, bo ten wydaje im się „reklamą” - mówi cytowany przez wp.pl dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. komunikacji strategicznej.



Portal podał, że w trybie dostępu do informacji publicznej poprosił obie największe partie o informacje na temat prowadzonych przez nie stron. Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało, że prowadzi tylko własną oficjalną stronę.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wp.pl

PO nie udzieliła odpowiedzi – na co miała 14 dni lub, gdyby umotywowała zwłokę, 44 dni – przez ponad 2 miesiące. Po publikacji artykułu przesłała tylko informację, że w ciągu 13 miesięcy wydała na społecznościówki blisko 500 tys. zł.