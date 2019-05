Odkryto 18 nowych planet podobnych do Ziemi

18 planet o rozmiarach podobnych do Ziemi odkryli naukowcy na podstawie zarejestrowanych danych pochodzących z Kosmicznego Teleskopu Keplera, które zostały opisane na łamach pisma „Astronomy & Astrophysics”. Jedna z planet znajduje się w ekosferze, czyli w takiej odległości od gwiazdy, która pozwala na rozwój życia.

Jak dotąd, znanych jest ok. 4 tys. planet orbitujących wokół gwiazd innych niż Słońce. Jednak 96 proc. z nich jest dużo większych od Ziemi. Wiele z nich przypomina ogromnego Jowisza. Wynika to m.in. z tego, że większe planety jest łatwiej wykryć, a mniejsze często mogą być pomijane.



Tymczasem to właśnie nieduże, podobne do Ziemi planety są miejscami, na których ewentualnie mogłoby rozwinąć się życie.



Odkrycie to, jest wynikiem ponownej analizy danych dostarczonych przez Kosmiczny Teleskop Keplera. Teleskop do tej pory pozwolił na wykrycie ponad 2600 planet.



Autorzy nowej publikacji opracowali nowy algorytm, który pozwala na dokładniejszą analizę dostarczonych przez teleskop danych. Z jego pomocą badacze przeanalizowali pochodzące z drugiej fazy działania teleskopu dane dotyczące 517 gwiazd, wokół których znaleziono planety.



„Nasz algorytm pozwala na uzyskanie bardziej realistycznego obrazu populacji obecnych w kosmosie egzoplanet. Ta metoda to duży krok naprzód, szczególnie, jeśli chodzi o poszukiwania planet podobnych do Ziemi” – twierdzi jeden z autorów odkrycia Michael Hippke.

źródło: pap

Tylko jedna planeta z 18 nowo odkrytych stanowi wyjątek. Okrąża ona macierzystego czerwonego karła prawdopodobnie w odległości pozwalającej na utrzymanie ciekłej wody i ewentualny rozwój życia.Naukowcy liczą na znalezienie kolejnych, jak szacują, nawet 100 podobnych do Ziemi planet w czasie planowanej analizy danych pochodzących z pierwszej fazy misji Teleskopu Keplera.Nowe algorytmy mogą się też przydać w kolejnych misjach.