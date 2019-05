„Lokatorzy czekają na rozstrzygniecie swoich spraw o odszkodowania”

– Lokatorzy czekają na sprawiedliwość i rozstrzygniecie swoich spraw o odszkodowania – oświadczył w czwartek wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Stołeczny ratusz twierdzi jednak, że nie może wypłacać tych świadczeń. Miasto argumentuje, że zasady przyznawania odszkodowań są niejasne, a decyzja odszkodowawcza jest uzależniona od uprawomocnienia decyzji, którą komisja weryfikacyjna podjęła odnośnie danej nieruchomości.

Podczas posiedzenia komisji lokatorzy z trzech warszawskich zreprywatyzowanych kamienic opowiadali o swojej sytuacji po zwrocie nieruchomości.



Mówili o „szykanach” i „nękaniu”, „uciążliwych remontach”, podwyżce czynszu. Miało to odbić się na życiu ich rodzin, powodując traumy i nerwice, także u dzieci, a czasem nawet śmierć. Jak wynikało z ich zeznań, pomocy ze strony miasta praktycznie nie było, a próby spotkań, choćby z prezydent Gronkiewicz-Waltz były ignorowane



Od maja 2018 roku komisja weryfikacja przyznaje odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowanym lokatorom ze zreprywatyzowanych kamienic. Stołeczny ratusz nie wypłaca jednak tych świadczeń.



Miasto argumentuje, że zasady przyznawania odszkodowań są niejasne, a decyzja odszkodowawcza jest uzależniona od uprawomocnienia decyzji, którą komisja weryfikacyjna podjęła odnośnie danej nieruchomości.

Łukasz Kondratko z Prawa i Sprawiedliwości pytał pełnomocników miasta o postawę wiceprezydenta stolicy Pawła Rabieja, który zasiadając w komisji weryfikacyjnej opowiadał się za odszkodowaniami dla lokatorów, a po objęciu urzędu w ratuszu twierdzi, że miasto nie może wypłacać świadczeń przyznanych przez komisję.Pełnomocnik miasta mec. Bartosz Przeciechowski oświadczył, że bardzo trudno odpowiedź mu na pytanie, jakie były motywy zachowania Rabieja, które opisuje Kondratko.

Szef komisji, Patryk Jaki podkreślił, że komisja nie podziela stanowiska miasta, co do odszkodowań i zadośćuczynień.



– Gdyby je podzielała, to nie wydawałaby decyzji. A wydajemy decyzje z tego powodu, że mieszkańcy czekają na rozstrzygniecie swoich spraw, czekają na sprawiedliwość. Decyzja jest podstawą do wypłaty i państwa prawem, a nie obowiązkiem jest składanie sprzeciwów – powiedział do pełnomocników miasta Kaleta.



Dodał, że zgoda miasta „w zakresie merytorycznym” z decyzją komisji o przyznaniu odszkodowań „zamyka sprawę” i wtedy odszkodowania mogłyby trafić do mieszkańców.