Prezes PiS: Jeśli nasi konkurenci wygrają wybory, to programy społeczne zostaną odebrane

Jeśli nasi konkurenci wygrają wybory, to wprowadzone przez PiS programy społeczne zostaną odebrane; żeby je kontynuować trzeba umieć rządzić i trzeba zachować porządek w państwie, nasi konkurenci nie są do tego zdolni – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w czwartek w Rykach (woj. lubelskie).

To, że programy społeczne „zostaną odebrane”, nie budzi „najmniejszej wątpliwości” – mówił Kaczyński. – Nie ma najmniejszej wątpliwości dlatego, że słyszymy takie deklaracje i to jest przesłanka, do której można się odwoływać. Ale też dlatego, że, żeby tego rodzaju transfery społeczne mogły być stosowane, to po prostu trzeba umieć rządzić, panować nad finansami publicznymi, ściągać podatki i trzeba zachować pewien porządek w państwie – kontynuował polityk.



– Do tego nasi konkurenci są całkowicie niezdolni. Władza PO i PSL pokazała, że ta niezdolność jest czymś trwałym i immanentnym – ocenił.

Dlatego – jak mówił prezes PiS – jego partia broni pieniędzy, przeznaczanych m.in. na program Rodzina 500 plus, na świadczenia społeczne, wyprawkę oraz broni wieku emerytalnego i bezpłatnych lekarstw. – To jest bardzo ważne dla poziomu życia społeczeństwa i to jest także ważne dla gospodarki – oświadczył Kaczyński.

Szef PiS powtórzył, że wybory do Parlamentu Europejskiego są pierwszymi w cyklu wyborczym, po których będą miały miejsce wybory parlamentarne i prezydenckie. – W ciągu tego roku, który można liczyć od dzisiejszego dnia, zdecydują się dalsze losy naszego kraju i to kwestia ogromnie istotna – mówił.



Kaczyński ocenił, że jedną z najistotniejszych kwestii jest stosunek do przyjęcia przez Polskę euro. – Nasi przeciwnicy, chociaż oczywiście, jak w wielu sprawach, mówią raz jedno, raz drugie, to jednak wielu z nich deklaruje i to na takich forach, gdzie trzeba traktować te deklaracje bardzo poważnie, iż Polska będzie przyjmowała euro. To oznacza straty dla polskiej gospodarki, dla polskiej suwerenności i polskich gospodarstw domowych – dodał.

Polityk mówiąc, jaka jest stawka zbliżających się wyborów do europarlamentu wskazywał też na kwestie bezpieczeństwa, w tym „relokacji uchodźców i związanych z tym problemów”. Mówił też o kwestii związanej z prawem do wychowania dzieci. – Z prawem do zachowania tradycyjnych instytucji, z normalną rodziną składającą się z kobiety i mężczyzny – powiedział.– To są kwestie zupełnie fundamentalne, właśnie już nie tylko w wymiarze narodowym, w wymiarze naszego narodowego planu rozwijania się, zbliżania do poziomu europejskiego, tej prawdziwej europejskości, którą będziemy czuli także w kieszeni, ale także w wymiarze cywilizacyjnym – przekonywał Kaczyński.

Podczas wystąpienia prezes PiS nawiązywał do problemów miejscowości, takich jak Ryki. Jak mówił, jeśli do władzy dojdzie opozycja, wówczas „znów będziemy mieli zwijanie komisariatów, poczt, będziemy mieli zwijanie tego wszystkiego, co jest poza wielkimi miastami, bo na tym polega polityka naszych politycznych konkurentów”.



– Jest taki wybór: czy społeczeństwo wybierze taką politykę, czy tą którą my z sukcesem (...) prowadzimy – oświadczył. – Mylą się, ci którzy mówią: poprzemy was w wyborach parlamentarnych, ale te nie są takie ważne, to my na nie nie chodzimy. Te europejskie, też są bardzo ważne – podkreślił.





Podczas czwartkowego spotkania wyborczego Kaczyński zachęcał do głosowania na kandydatów PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze miejsce listy kandydatów PiS woj. lubelskim zajmuje posłanka Elżbieta Kruk.



Według szefa PiS, to, iż Kruk jest „jedynką” listy „to wynik chłodnego rozumowania, kto będzie najlepszy”. Zdaniem polityka, Elżbieta Kruk będzie w PE „doskonale bronić polskich interesów w najważniejszych, najbardziej fundamentalnych sprawach”.