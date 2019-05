Po alkoholu ścigali się samochodami z wypożyczalni. Nielegalny rajd w Warszawie

Mokotowscy policjanci zatrzymali dwóch obcokrajowców urządzających sobie wyścigi wypożyczonymi toyotami na ul. Puławskiej w Warszawie. Obaj mężczyźni wypili wcześniej alkohol. Teraz na jakiś czas będą musieli się pożegnać ze swoimi uprawnieniami do kierowania pojazdami.

Kilka minut po godzinie 23:00 policjanci przejeżdżający ulicą Puławską zauważyli dwie toyoty yaris jadące obok siebie.



„Kierowcy jadący w towarzystwie młodych pań najwyraźniej się ścigali. Każdy zajmował jeden pas ruchu, bagatelizując to, co dzieje się na drodze. Nie zwracali też uwagi na sygnalizatory, przejeżdżając na czerwonym świetle” – czytamy w komunikacie policyjnym.



Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej oba samochody. Od jednego i drugiego mężczyzny narodowości indyjskiej wyczuwalna była woń alkoholu.



„25-latek i jego o dwa lata młodszy kolega zostali przewiezieni na komendę przy ul. Malczewskiego. Podczas badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się, że starszy mężczyzna ma 0,7 promila, a młodszy niespełna pół promila. Auta zostały przekazane ich trzeźwym koleżankom posiadającym prawa jazdy” – podają funkcjonariusze.

źródło: Policja

Teraz jeden z mężczyzn odpowie za przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia. Drugiego natomiast czeka grzywna do 5000 zł.