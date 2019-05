Reprezentacja Polski w „grupie śmierci”. TVP pokaże Mistrzostwa Europy U-21

Telewizja Polska pokaże mistrzostwa Europy do lat 21 w piłce nożnej, które rozpoczynają się w czerwcu. To kolejna duża impreza piłkarska, która zagości na antenach telewizji publicznej. Reprezentacja Polski trafiła do „grupy śmierci” i zmierzy się z Włochami, Hiszpanią i Belgią.

O nabyciu praw do mistrzostw Europy U-21 poinformował dyrektor TVP Sport, Marek Szkolnikowski.



„Dużo pytań, więc odpowiadam jeszcze raz. Nie pokażemy w TVP Sport Copa America, Gold Cup i PNA. Prawa są za drogie i nieefektywne biznesowo. W sposób odpowiedzialny i rozważny inwestujemy publiczne pieniądze. Pokażemy za to mundial u20, mundial kobiet i me u21. Miłego dnia!” – napisał na Twitterze.



Wszystkie mecze rozgrywane na boiskach we Włoszech i San Marino będzie można zobaczyć na antenach TVP.



Reprezentacja Polski jedzie na mistrzostwa z dużymi nadziejami, jednak stoi przed nią bardzo trudne zadanie. Polacy trafili do „grupy śmierci”, gdzie zmierza się z faworytami turnieju. Podopieczni Czesława Michniewicza zagrają kolejno z Belgią, Włochami i Hiszpanią.

Turniej rozpoczyna się 16 czerwca, a mecz finałowy zostanie rozegrany 30 czerwca.Przypominamy, że już dzisiaj, rozpoczynają się w Polsce Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej do lat 20. Na początek reprezentacja Polski zmierzy się z Kolumbią. Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP2, tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej.