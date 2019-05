Oto przyszłość piłki nożnej. Polacy rozpoczynają MŚ do lat 20

Kolumbia, Tahiti, Senegal – to pierwsi rywale Polaków na mistrzostwach świata do lat 20. Oby nie ostatni. Kadra Biało-Czerwonych nie rzuca na kolana, ale selekcjoner Jacek Magiera zapewnia, że forma i nastawienie piłkarzy są dobre. Czy to wystarczy, by podbić świat?

Reprezentacja Polski nie grała na młodzieżowym mundialu od 2007 roku. To nie przypadek: brakuje u nas boisk, wykwalifikowanych trenerów i szkółek z prawdziwego zdarzenia. Gdyby nie fakt, że jesteśmy gospodarzem, pewnie i tym razem poczynania najlepszych oglądalibyśmy tylko w telewizji. Na całe szczęście: nie musimy.



Wielka piłka w Polsce to nie codzienność. Widoki na Ligę Mistrzów okrywa gęsta mgła. Wysoko rozstawiona reprezentacja rzadko (i całe szczęście!) trafia w losowaniach na delicje, a Ekstraklasa zadowala tylko najmniej wybrednych. Mistrzostwa Europy, organizowane wspólnie z Ukrainą, były aż siedem lat temu…



Mistrzostwa świata do lat 20 nie są może imprezą, która pojawia się na pierwszych stronach gazet, ale nie są też złem koniecznym. To ważny turniej, drugi najbardziej istotny w kalendarzu FIFA (po „dorosłym” mundialu, rzecz jasna), prestiżowy, z bogatą przeszłością i długą listą gwiazd, które – nawet jeśli nie lśnią jeszcze pełnym blaskiem – za kilka lat najpewniej będą. Ktokolwiek zjawi się w Lublinie, Bydgoszczy, Bielsku-Białej, Tychach, Gdyni czy Łodzi, być może zobaczy w akcji „nowego Messiego”. Jest na to spora szansa.



***

Dwadzieścia cztery zespoły, sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze i cztery z trzecich miejsc. Teoretycznie wystarczy więc wygrana z Tahiti i remis z Senegalem lub Kolumbią, by być niemal pewnym gry w kolejnej fazie. W praktyce…



Kubeł zimnej wody: Polacy nie są faworytami. Ściany pewnie pomogą, ale – trzeba to napisać uczciwie – sporym sukcesem będzie już wyjście z grupy. Choć Tahiti to rywal w naszym zasięgu, Kolumbijczycy i Senegalczycy wydają się za mocni. Tym bardziej, że wielkich postaci, które w pojedynkę mogłyby rozstrzygać losy kolejnych spotkań, w naszej kadrze brakuje… Sebastian Walukiewicz (L) to jedno z największych odkryć tego sezonu Ekstraklasy (fot. PAP)

„Wielka” – dosłownie i w przenośni – jest głównie defensywa. Sebastian Walukiewicz, choć skończył niedawno 19 lat, to chłop na schwał: wysoki, silny, z powodzeniem rywalizujący z seniorami. Kilka ostatnich sezonów spędził w Pogoni Szczecin, od jesieni będzie natomiast występował we włoskim Cagliari. Niewykluczone, że lada moment stanie się jednym z filarów dorosłej reprezentacji…



Nieco mniej oczywista jest przyszłość jego kompana na środku obrony: Jana Sobocińskiego. Ten świetnie radził sobie na zapleczu Ekstraklasy, wydatnie przyczyniając się do awansu ŁKS Łódź, ale doświadczenie na najwyższym poziomie wciąż ma niewielkie. Parol na 20-latka zagięły już największe polskie kluby, ale wszystko wskazuje na to, że ich na niego… nie stać. Ewentualny udany występ na mundialu na pewno znacznie przyspieszy sportowy awans – najpewniej od razu na Zachód. Może, jak Walukiewicz, również Włochy? Pomimo młodego wieku, Radosław Majecki jest podstawowym bramkarzem Legii (fot. PAP)

W bramce ubezpieczał ich będzie Radosław Majecki. Młody zawodnik Legii dużą część sezonu spędził na ławce rezerwowych, ale to on, nie Radosław Cierzniak, bronił w decydujących o losach mistrzostwa meczach. U Jacka Magiery konkurencji nie ma: to zdecydowany numer jeden i – prawdopodobnie – największa gwiazda kadry. Jeśli złapie odpowiedni rytm, może uratować Polaków przed stratą wielu goli.



Świetny sezon w Zagłębiu Lubin ma za sobą Bartosz Slisz, sporo grał też jego kompan w środku pomocy – Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk). Reszta takiego optymizmu nie budzi: mamy kilku piłkarzy występujących na co dzień w niemieckich klubach, ale są to zwykle gracze rezerw lub kadr młodzieżowych. David Kopacz (VfB Stuttgart), Marcel Zylla (Bayern Monachium), Adrian Stanilewicz (Bayer Leverkusen) czy Dominik Steczyk (FC Nuernberg) prawdopodobnie mają przed sobą świetlaną przyszłość, ale nie ma pewności co do tego, ile dadzą teraz, już, dziś…



Z myślą o przyszłości Magiera powołał też 17-letniego Mateusza Bogusza z Leeds i jego rówieśnika, Nicolę Zalewskiego z Romy. Zdecydowanie najmłodsi w kadrze, mają też – zdaniem wielu – największy potencjał. Nie wiadomo, czy będą mieli okazję zaprezentować go w większym wymiarze na nadchodzącym turnieju…



***

W 2007 roku też nikt na nas nie stawiał. Zespół Michała Globisza trafił do bardzo trudnej grupy, z Brazylią, USA i Koreą Południową. Wszyscy wydawali się poza zasięgiem Polaków, ale już pierwszy mecz pokazał, że w sporcie „niemożliwe” nie istnieje.



Starcie z Canarinhos, wielkimi faworytami turnieju. Na trybunach setki skautów i dziesiątki tysięcy kibiców. W 23. minucie do piłki ustawionej przed polem karnym podszedł 17-letni wówczas Grzegorz Krychowiak, znacznie młodszy od większości kolegów. Piłkarz Girondis Bordeaux uderzył mocno, precyzyjnie, nie dając żadnych szans bramkarzowi…



***

źródło: PORTAL TVP.INFO

Piękny sen zdawał się szybko dobiec końca, gdy kilka chwil później czerwoną kartkę ujrzał Krzysztof Król. Polacy, choć skazywani na pożarcie, choć bez wielkich gwiazd, przez ponad godzinę skutecznie powstrzymywali jednak Brazylijczyków. Sensacyjnie wygrali, rozbudzając wielkie nadzieje w narodzie.Im dalej w las, tym – niestety – gorzej. Najpierw bolesna lekcja futbolu od Amerykanów (porażka aż 1:6), a potem szczęśliwy remis z Koreańczykami (1:1), który dał nam awans do 1/8 finału. Z Argentyną, późniejszymi mistrzami, z Sergio Aguero i Angelem di Marią w składzie, przez moment nawet prowadziliśmy, by ostatecznie ulec 1:3. Przygoda się skończyła, ale i tak trwała dłużej, niż ktokolwiek się spodziewał.Oby podobną niespodziankę młodzi Polacy sprawili nam i tym razem…Radosław Majecki – Serafin Szota, Sebastian Walukiewicz, Jan Sobociński, Adrian Stanilewicz – Bartosz Slisz, Tomasz Makowski –- David Kopacz, Mateusz Bogusz, Tymoteusz Puchacz - Dominik Steczyk20:30, Polska – Kolumbia (TVP2, TVP Sport)20:30, Polska – Tahiti (TVP2, TVP Sport)20:30, Senegal – Polska (TVP1, TVP Sport)