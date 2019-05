„Buszujący” w zbożu. Ukradł kabel w polu i ukrył się przed policją

Policjanci z powiatu lubińskiego ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież kabla telekomunikacyjnego. 32-latek, aby uniknąć kary schował się przed funkcjonariuszami w rosnącym na pobliskim polu zbożu. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Ścinawie przyjęli zgłoszenie o kradzieży kabla telekomunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Zaborów i Dłużyce. Z powodu kradzieży wystąpiły zakłócenia działania w całej sieci telekomunikacyjnej na terenie gminy Ścinawa.



Policjanci bardzo szybko ustalili i zatrzymali podejrzanego mężczyznę, którym okazał się 32-letni mieszkaniec powiatu legnickiego.



Sprawca, chcąc zabrać skradziony kabel, za pomocą nożyc ciął go na mniejsze kawałki. Nie zdążył jednak ukryć swojego łupu w samochodzie, gdyż zauważył policyjny radiowóz. Schował się przed patrolem w zbożu, które rosło na pobliskim polu, a potem poszedł do domu.



Policjantom udało się zatrzymać sprawcę i odzyskać skradziony kabel telekomunikacyjny.

źródło: policja

32-latek usłyszał już zarzuty. Przyznał się do kradzieży kabla. Jak tłumaczył, chciał go sprzedać, aby mieć pieniądze na życie. Za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.