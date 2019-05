„Mamy stwarzać warunki dla rozwoju”. W polskich domach codziennie pracuje 100 mln sztuk sprzętu AGD”

Jesteśmy po to, żeby stwarzać dobre warunki dla rozwoju gospodarczego – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który w Łodzi, w czwartek, uczestniczył w kongresie branży AGD.

– Jesteśmy po to, żeby stwarzać dobre warunki dla rozwoju gospodarczego, w tym dla poszczególnych branż. Nie wyróżniamy, nie predestynujemy poszczególnych branż, ale generalnie jesteśmy odpowiedzialni, by rozwój gospodarczy w Polsce był swobodny i by tworzyć najlepsze warunki do tego, żeby mógł być zrealizowany. Przyczynia się do tego głównie prywatna przedsiębiorczość; niezależnie od tego, że dbamy także o firmy państwowe, że państwo jest odpowiedzialne za infrastrukturę – podkreślił Gliński.



Jak zaznaczył, obowiązkiem rządu jest zapewnianie szeroko rozumianego i wielowymiarowego bezpieczeństwa w obszarze gospodarczym.



– Sukces w branży AGD, jak się wydaje, jest przede wszystkim związany w ogóle z sukcesem polskiej gospodarki i odwrotnie; to są dziedziny powiązane, czy raczej występuje tu sprzężenie zwrotne. Oddolna przedsiębiorczość, także wynikająca z konkurencji pomiędzy różnymi firmami, powoduje dynamiczny rozwój, który przekłada się na dobre wyniki całej gospodarki – mówił wicepremier.

Podkreślił, że Polska jest liderem rozwoju gospodarczego w Europie „wśród krajów o porównywalnym poziomie rozwoju, dynamice i potencjale”.– Mamy wspaniałe zasoby kulturowe, które często są niedoceniane, a są podstawą do tworzenia popytu i podaży dla gospodarki. To wielka tajemnica polskiej przedsiębiorczości i umiejętności pokonywania różnego typu przeszkód. Mamy wspaniałych pracowników i mamy także ciekawych, coraz bardziej wymagających konsumentów, co dla branży AGD jest jednym z mechanizmów rozwoju – dodał.

„Racjonalni konsumenci”



Wicepremier zwrócił uwagę na efekty, jakie wywołało wsparcie ekonomiczne udzielone „milionom Polaków”. W jego opinii sprawiło to, że stali się oni „racjonalnymi konsumentami”.



– Pojawiło się sprzężenie zwrotne pomiędzy innowacyjnością, która jest cechą branży AGD i nowymi potrzebami, formułowanymi przez dynamicznie rozwijającą się klasę średnią. Coraz więcej wymagających konsumentów jest nastawionych na nowości – zaznaczył.



Odbywający się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi dwudniowy kongres branży AGD, współorganizowany przez Związek Pracodawców AGD – APPLiA Polska, jest największą tego typu imprezą w Europie. Uczestniczy w niej ok. trzystu gości - przede wszystkim przedstawiciele wiodących producentów AGD, m.in. BSH, Indesit Whirlpool, Miele, Amica czy Electrolux.





Globalne firmy AGD posiadają w Polsce 30 fabryk. Zatrudniają bezpośrednio prawie 30 tys. pracowników, a pośrednio prawie 100 tys. Branża AGD produkuje w Polsce ponad 22 mln sztuk sprzętu rocznie i odbiera prawie 160 tys. ton elektroodpadów; ich recykling co roku kosztuje ponad 100 mln zł. Szacuje się, że w polskich domach codziennie pracuje około 100 mln sztuk sprzętu AGD.