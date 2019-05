Kubica zahaczył o barierkę na treningu Formuły 1

Robert Kubica jeżdżący w teamie Williamsa zajął 18. miejsce na pierwszym treningu przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Monako. Na torze ulicznym w Monte Carlo najszybszy był broniący tytułu mistrza świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa – Polak stracił do niego 3,408 sekundy. W trakcie sesji Kubica zawadził o barierę i uszkodził lewe skrzydło w bolidzie, zjechał do alei serwisowej; ale to nie było nic poważnego.

Aktualny lider klasyfikacji generalnej uzyskał czas 1.12,106 sek. i wyprzedził o 0,059 sek. Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i o 0,072 sek. Fina Valtteriego Bottasa jeżdżącego dla Mercedesa.



Na kolejnych pozycjach Charles Leclerc, startujący w swoim rodzinnym Monako i Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari.



Polski kierowca stracił do Hamiltona 3,408 sek. Gorszy czas od Kubicy uzyskał jedynie Kanadyjczyk Lance Stroll (Racing Point-Mercedes). Natomiast Hiszpan Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) miał kłopoty z jednostką napędową i przejechał zaledwie cztery okrążenia.



Drugi czwartkowy trening rozpocznie się o godz. 15.



Zaplanowany na niedzielę wyścig o Grand Prix Monako uchodzi za najbardziej prestiżowy w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Tym razem jednak atmosfera może być stłumiona, ponieważ środowisko tego sportu pogrążone jest w żałobie po Nikim Laudzie. Wybitny austriacki kierowca, mistrz globu w 1975, 1977 i 1984 r., zmarł w poniedziałek w wieku 70 lat.

źródło: pap

W klasyfikacji, po pięciu z 21 wyścigów, prowadzi Hamilton (112 punktów), przed Bottasem (105) i Verstappenem (66). Kubica jest 20. - 0 pkt.