Nastolatek po kłótni z matką dokonał wynalazku i wygrał nagrodę [WIDEO]

Dwunastoletni Lu Jiezhen z Chin pewnego razu zapomniał schować prania przed deszczem. Chłopiec postanowił więcej nie popełnić tego błędu i stworzył suszarkę do ubrań, która sama wykrywa opady i chowa pranie.

Chłopiec zaczął myśleć o automatycznej suszarce po awanturze z matką. Poszło o pranie. Kobieta musiała wyjść z domu, a że wcześniej powiesiła na dworze mokre rzeczy – poprosiła syna, żeby monitorował pogodę i gdyby zaczęło padać, schował je do środka. 12-latek zapomniał schować prania, za co spotkała go kara.



Chłopak poprosił nauczycieli i ojca o pomoc w opracowaniu wynalazku. Przez kilka miesięcy wspólnie pracowali nad automatyczną suszarką do ubrań.



Prototyp postanowili przedstawić na 34. Dziecięcym Konkursie Wynalazków Naukowych i Technologicznych Regionu Autonomicznego Kuangsi. Sędziowie jednogłośnie uznali 12-latka za zwycięzcę.



Suszarka posiada kilka czujników wykrywania kropli deszczu. W momencie, gdy zaczynają się opady, specjalnie zaprojektowany mechanizm wycofuje wieszaki i ukrywa je pod daszkiem.



Czujniki sprawdzają także wilgotność ubrań. Jeśli urządzenie wykryje, że są już suche, automatycznie chowa je pod daszek.

